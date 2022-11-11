Kasaplar parçalama yetkisi istiyor: 'Tabaklama kalkarsa tavuk ucuzlar'

Ülke genelinde en çok tüketilen beyaz etin vazgeçilmezi tavuk fiyatlarının aşağı çekilmesi için Kasaplar, Tavuk ve Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Saruhan Yağmur'dan teklif geldi. Fiyatların yüzde 25 ile 30 oranında artmasının sebebinin tabaklama diye tabir edilen paketleme sistemi olduğu, bunun kalkmasıyla ciddi oranda fiyatın düşeceği aktarıldı. Oda Başkanı Yağmur da, yüksek denli enflasyon içerisinde alınacak bu kararın vatandaşa indirim, esnafa ise satış miktarının artmasıyla olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Tabaklama olarak gelen tavukların fiyatları arttırdığını belirten Oda Başkanı Saruhan Yağmur, "Tabaklı olarak bize geldiği zaman tavuk fiyatlar yüksek rakamlara geliyor. Örneğin 40-45 TL'ye kadar olan but, kanat, diğer parçalar tabaklanmış halde ve içerisinde poşetleme olduğu zaman yüksek fiyatlarla esnaflara yansıyor. Esnaflarımız da bununla beraber yüksek fiyattan satmak durumunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

“50 TL olan tavuk, 30-35 TL olacak”

Tavuk satışında tabaklama sisteminin ortadan kalkması durumunda fiyatları düşeceği belirten Yağmur, "Tabaklama kalkarsa vatandaşlarımız, bol bol gönül rahatlığıyla tavuk alabilir. Fiyatlarımızda hemen hemen yüzde 25-30 arasında düşüş olacak. Eğer kalkmaz ise önümüzde kış fiyatlar daha da yükselecektir" şeklinde konuştu.

Parçalama yetkisi alındığı zaman vatandaşların 30 TL'lik kanat veya 25 TL'lik but istediği zaman gözlerinin önünde parçalanıp verileceğine değinen Yağmur, "Parçalama yetkisiyle birlikte, örneğin 50 TL olan bir tavuğun kilosu yüzde 25-30 civarında düştüğünde fiyatları 30-35 TL bandına olacak. Tabakların kaldırılmasını ve Türkiye genelinde esnaflarımıza parçalama yetkisinin verilmesini istiyoruz" diye konuştu.