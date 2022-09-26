Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yalnızca kadınların ürünlerinin yer aldığı Kasaba Atölyesi’nde kadınlar hem üretiyor, hem de aile bütçelerine destek oluyor.

Bölgedeki diğer coğrafi işaretli ürünlerin ve sirondan erişteye kadar el emeği ürünlerin satışının da yapıldığı mağazada Orta Asya’dan günümüze kadar gelen ve en iyi ustanın bile 15 günde 3 metrekare dokuyabildiği Coğrafi İşaret Belgeli Kelkit Zilli Kilimi ön plana çıkıyor. Kasaba Atölyesi mağazasının kurucularından olan 25 yıllık esnaf Nazan Keskinoğlu, kadınların ürettikleriyle kazanacağını ve ayaklarını yere daha sağlam basacaklarını söyledi.

Kasaba Atölyesi’nde kadınların el emeği ürünlerinin satışının gerçekleştiğini ve gelirin tamamının üreten kadınlara verildiğini söyleyen kooperatif kurucularından Nazan Keskinoğlu, “2 yıl önce KTSO başkanımızla görüştüğümüzde Zilli Kilim ile ilgili bu projeden bahsetti. O süreçten sonra çalışmalar yapıldı ve kooperatifimiz kuruldu. Şu anda aktif 7 üyemiz var. Buradaki amacımız kadınlarımızı üretime teşvik etmek. Zaten Zilli Kilim bizim coğrafi işaretli bir ürünümüz ve Halk Eğitim Merkezinde örülüyor. Kadınlarımız burada erişte ve siron gibi ürünler de yapıyor, onlar üretiyor biz satıyoruz. Köylerden gidip alıyoruz, ilçemizde de üreten kadınlar var. Arıcılıkla uğraşan bayan arkadaşlarımız var onların da ürünlerini alıyoruz, kantaron yağı alıyoruz. Aslında amacımız sadece Kelkit değil, Türkiye genelinde bu üretimin ticaretini yapabilmek. Burada önceliğimiz unutulmaya yüz tutmuş kilim. Büyük emek istiyor. Bir Zilli Kilim’in tezgahtan inmesi 1 buçuk ayı alıyor. Fakat emeğe göre kazancı çok düşük. Buradaki amacımız kooperatif kazansın değil, kadınlarımıza kazandırmak. Bayanlarımız kış günlerinde, yazın bahçede boş durmazlar. Ellerinde örgüleri, iğne oyaları, bahçede üretirler reçel yaparlar, marmelat çıkarırlar. Burası onlar için toparlayıcı olacak. Buradan aldığı 50-100 lira dışarı çıktığında çocuğunun bir ihtiyacını karşılayacak. Evine, eşine destek olacak. Biz sattıkça, onlar ürettikçe eminim ki onlar da mutlu olacaklar. Kadınlarımız ayaklarını yere sağlam basacaklar” dedi.