Kasa kasa palamutla dönüyorlar: Karadeniz bereketi

Tekirdağ’dan Karadeniz’e açılan balıkçılar, tekneleri dolu şekilde palamutla dönüyor.

Bu sezon Karadeniz’de palamut bolluğu yasak öncesi Tekirdağlı balıkçılar arasında da heyecana neden olmuştu. 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar, Tekirdağ’dan çıkarak İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e geçtikten sonra palamut avcılığı için ağları denizin serin sularına bırakıyor. Ağlarını denizden çıkaran balıkçılar, teknelerini palamut ile doldurarak dönüyorlar.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Karadeniz biraz daha buradan bereketli geçiyor. Oradaki balıkçı arkadaşlarımız da bu seneden çok memnunlar. Allah işlerini güçlerini rast getirsin inşallah. Orada şu anda palamut avcılığı yapıyoruz. Ama nasip olursa almış olduğumuz haberlerde inşallah yakın bir zamanda lüferi bekliyoruz. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yiyecekler” diye konuştu.