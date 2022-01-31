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Kartlı harcamalardaki artış 2021’de %50’ye dayandı!

Pandemide kartlı harcamalardaki artış, tüketicileri kredi kartı seçiminde bilinçlendirdi. Hesapkurdu.com verilerine göre 50 TL ila 700 TL arasında değişen aidat tutarları, tüketicileri sınırlı taksit seçenekleri sunmasına rağmen aidatsız kredi kartlarına yönlendirdi. Kredi karşılaştırma platfomları üzerinden yapılan aidatsız kart talepleri yükselişe geçti. Artan talep karşısında bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerine taksit ve puanlı alışveriş seçenekleri eklemeye başladı.

Ekonomi 31.01.2022, 17:28
Kartlı harcamalardaki artış 2021’de %50’ye dayandı!

Pandemide değişen alışveriş alışkanlıkları kartlı harcamaları artırdı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Dünya Bankası verilerinden faydalanılarak yapılan Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2021 araştırmasına göre, her sene katlanarak büyüyen kartlı ödemeler, 2021’de bir önceki yıla oranla yaklaşık %50 artarak 1 trilyon 712 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 84 milyona, banka kartı sayısı ise 207 milyona ulaştı. 2020'de 1,7 milyar olan temassız işlem adedi ise 2021’de %114 artarak 3,7 milyar adedi gördü. Büyüme trendinin artarak devam edeceği, 2023’te kartlı harcamaların 2,5 trilyon TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

Kartlı harcamalarındaki artışın tüketicileri kredi kartı seçimlerinde bilinçlendiğini belirten Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan, “Tüketiciler bu dönemde sınırlı taksit seçeneklerine rağmen aidatsız kredi kartlarına yöneldi. Bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerini çeşitlendirmeye başladı. Bankalar, ayağını yorganına göre uzatmak isteyen tüketiciler için, aidatsız kredi kartlarına da puanlı alışveriş ve taksit seçeneği ekledi. 2021’de platformumuz üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı başvurularında %71’lik bir artış yaşandı. Ancak yapılan başvurulardan sadece %10 civarı onaylanıyor. Bu yüzden kullanıcılar tek seferde çok sayıda karta başvuruyorlar.” dedi.

Aidat tutarlarındaki artış talebi tetikliyor

BDDK tarafından 2014’te yayımlanan yönetmelikle kredi kartı aidatlarının yasal bir zemine kavuşturulduğunu hatırlatan Onur Tekinturhan, “Düzenlemeye göre bankalar kartları için aidat veya yıllık üyelik ücreti olarak tanımlanan masrafları alabiliyor. Tüketiciler aynı bankanın masrafsız kredi kartına da başvurabiliyor. Pandemi tüketicilerin bu konudaki farkındalıklarını artırdı. Haklarını bilmediği için aidatı ödemeye devam eden ya da kartını iptal etme yolunu seçenler aidatsız kredi kartlarına yöneliyor. 2022’de öğrenci kartları hariç diğer kredi kartlarının aidatları, banka ve sunulan özelliklere göre yıllık yaklaşık 45 TL ile 680 TL arasında değişiyor. Bu rakamlar da aidatsız kredi kartına talebi tetikliyor.” diye ifade etti.

Temassız ödemelerin yükselişi sürecek

Alışveriş alışkanlıklarındaki değişimle nakit kullanımının azalarak temassız ödeme altyapısının hızla yaygınlaştığını kaydeden Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan, “BDDK kartlı ödemelerde salgın tedbirleri kapsamında 350 TL olan temassız işlem limitini, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak şekilde 500 TL olarak güncelledi. 2022’de pandeminin getirdiği hijyen hassasiyetinin etkisiyle temassız ödemedeki yükselişin süreceğini söylemek mümkün. İşletmeler açısından da ödemelerde nakit, çek, senet gibi geleneksel yöntemlerin yerine kartlı vadeli ödemelerin daha fazla tercih edilmesi beklentiler arasında yer alıyor” dedi.

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