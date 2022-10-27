Kars’ta yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Kars’ta yaklaşık 2 bin 60 dekar alanda ekimini gerçekleştirilen yağlık ayçiçeğinin hasadı başladı. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı.

Kars’ta Selim ve Arpaçay bölgesinde 2 bin 60 dekar alanda ekimi yapılan yağlık ayçiçeği, çiftçinin yüzünü güldürdü. Beklenenin üzerinde verim alan çiftçi, ilk kez ekimini gerçekleştirdiği ayçiçeğini önümüzdeki yıllarda daha fazla ekmenin hesabını yapıyor.

Kars’ın Selim ilçesinde "Selim Güne Bakıyor" Projesi çerçevesinde ayçiçeği yetiştiriciliğine yönlendirmek amacıyla ekimi yapılan ayçiçeği tarlarının Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün katılımıyla hasadı yapıldı. Biçerdövere binerek ayçiçeği hasadı yapan Öksüz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Biz 2022 yılında Hem Selim ilçemizde, Selim ilçemizde ağırlıklı olmak üzere, merkezde ve Arpaçay ilçemizde yaklaşık 2 bin 60 dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştirdik. Bunun bin 260 dekarı Selim ilçesinde, geldik gördük ki hasatta verim gayet güzel, bundan dolayı çok mutlu olduk. Arkadaşlarımız 350-400 kilo dekar da üretimden bahsediyorlar. Bu çok önemli bir miktar, önemli bir sayı inşallah umuyoruz ki çiftçimiz kazanacak” dedi.

“Kars’ta ayçiçeği havza bazlı desteklemeye alındı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ayçiçeğinin havza bazlı desteklemeye alındığını ifade eden Öksüz, “Biliyorsunuz bir süre önce Cumhurbaşkanımızın kararıyla ayçiçeği havza bazlı desteklenmeye alındı. Yani kilogram da 50 kuruş daha destek alacak çiftçilerimiz, bu da bizim için çok sevindirici, elbette hem Cumhurbaşkanımıza, hem de Tarım ve Orman Bakanımıza durumu arz etmiştik. Sağ olsunlar onların destekleriyle ayçiçeği havza bazlı desteklemeye alındı. Bu da bizim için önemli bir kazançtır” diye konuştu.