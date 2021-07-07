Kars’ta kurbanlık çok alan yok

Kars’ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazara indi. Yoğunluğun yaşandığı kurban pazarında kurbanlıkların alıcısı yok.

Kars Hayvan Pazarı’nda alıcılarını bekleyen kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla düşük olmasına rağmen vatandaşlardan ilgi görmüyor. Kars-Ardahan Karayolu Vali Hüseyin Atak Bulvarı’nda bulunan Hayvan Pazarı’na sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını getiren yetiştiriciler, hayvanlarına müşteri bekliyor. Hayvan Pazarı’na gelen vatandaşlar ise sadece pazarı dolaşarak hayvan fiyatları hakkında bilgi edinerek pazardan ayrılıyor.

Kars’ta yaşanan kuraklığın saman fiyatlarını artırdığını, ancak hayvan fiyatlarını düşürdüğünü ifade eden yetiştiriciler, “Piyasa çok düşüktür, geçen seneden daha düşük satıyoruz. Piyasa yok, yem pahalı, saman pahalı, sıkıntı çok. Çiftçisi de, köylüsü de, esnafı da, herkes perişan, biraz daha yardım etseler çok iyi olur. Mağdur durumdayız” dedi.

Öte yandan Kars Hayvan Pazarı’na sabah erken saatlerde getirilen kurbanlıklar, satış olmadığı için tekrar geriye götürüldü. Normalde sabah 07.00’de başlayan ve saat 10.00’da kapanan Hayvan Pazarının alışveriş olmaması nedeniyle saat 09.00’da kapanması dikkat çekti.

Kars’ta küçükbaş hayvanların bin liradan satışa sunuluyor, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 5,5 ile 12 bin lira arasında değişiyor.