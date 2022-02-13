Karslı çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

Kars’ta çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.

Sevgililer Günü’nde saksı çiçeklerinin yanı sıra teraryumlar ilgi görüyor. Kars’ta uzun yıllardır çiçekçilik yapan Fırat Yolaçan, günler öncesinden çiçek stoklarını tamamlayarak, Sevgililer Günü dolayısıyla yoğun şekilde çalışıyor. Sevgililer Günü’nün simge çiçeğinin kırmızı gül olduğuna dikkat çeken Fırat Yolaçan, “Aranjmanlarımız var, tararyumlar var. Buket çiçeklerimiz mevcut. Sevgiliye hitap edecek her türlü çiçeğimiz mevcut” dedi.

Yolaçan, “Şu anda piyasa çok pahalı, onu da yarın yaşayarak göreceğiz. Ama Sevgililer Günü’nde ne alırlarsa alsınlar yanında bir gül gerekiyor” diye konuştu.

Hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren çiçekçilerde bir taraftan çiçekler hazırlanırken, diğer taraftan da alınan siparişler sıraya koyuluyor.