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Karsan’dan Almanya’da yedek parça yatırımı

KARSAN, AVRUPA’DAKİ YEDEK PARÇA VE SATIŞ SONRASI SERVİS AĞINI GENİŞLETMEK ADINA ÖNEMLİ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ. PROJE KAPSAMINDA, ALMANYA’NIN NÜRNBERG ŞEHRİNDE BİR YEDEK PARÇA DEPOSU AÇACAK OLAN ŞİREKT, İHTİYAÇ DUYULAN YEDEK PARÇALARI AVRUPA’NIN HER NOKTASINA 2 GÜN İÇERİSİNDE GÖNDEREBİLECEK.

Ekonomi 28.08.2020, 12:28
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Karsan’dan Almanya’da yedek parça yatırımı

Karsan, Avrupa’daki yedek parça ve satış sonrası servis ağını genişletmek adına önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, Almanya’nın Nürnberg şehrinde bir yedek parça deposu açacak olan şirekt, ihtiyaç duyulan yedek parçaları Avrupa’nın her noktasına 2 gün içerisinde gönderebilecek.

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle her kente uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan Karsan, hem konvansiyonel hem de elektrikli modelleriyle yedek parça ve servis ağını genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda önemli bir yatırıma daha imza atan Karsan, Almanya’nın Nürnberg şehrinde bir yedek parça deposu açmaya hazırlanıyor. Şirket,1 Eylül tarihinde faaliyete başlayacak depo ile başta elektrikli araçlarının parçaları olmak üzere yedek parça teminini 2 güne indirecek. Böylece, ihtiyaç duyulan parçaları Avrupa’nın her yerine kısa sürede gönderecek olan Karsan, minimum zamanda düşük maliyetle hizmet sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

“Mesafeleri minimuma indiriyoruz”

Konu hakkında bilgiler veren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Covid-19 salgını sonrası toparlanmaya başlayan Avrupa’dan hem konvansiyonel hem de yüzde 100 elektrikli modellerimiz için önemli adetlerde sipariş almayı sürdüyoruz. Bu doğrultuda, satış sonrası servis ağımızı güçlendirmek ve Avrupa’daki bayilerimizin müşterilerden gelen taleplerine çok kısa sürede çözüm sunabilmek amacıyla önemli bir yatırımı daha devreye aldık. 50 yılı aşan tecrübemize dayanarak, satış sonrası müşteri desteğinin, marka güvenilirliği ile tercih edilmede ciddi bir paya sahip olduğunu biliyoruz. Yeni yatırımımızla kurulan bu yapı ile müşterilerimizle aramızdaki mesafeleri minimuma indireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, yerinde yedek parça hizmeti için Barsan Global Lojistik ile güçlerini birleştiren Karsan, ilerleyen süreçte Barsan’ın 45 farklı ülkede bulunan depolarından ve lojistik ağından da faydalanarak operasyon gücünü katlamayı planlıyor.

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