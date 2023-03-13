Kars Harakani Havaalanı uluslararası uçuşlara açıldı. 2 piste sahip Kars Harakani Havaalanında charter uçuşlar yapılabilecek.

Ankara, İzmir ve İstanbul’a direkt sefer düzenleyen Kars Harakani Havaalanında, gümrük biriminin oluşturulmasıyla birlikte uluslararası uçuşların açılması için yurt dışı seferlerinin başlatılması çalışmaları sürüyor. 2 pisti bulunan Kars Harakani Havaalanında charter uçuşlar yapılabilecek.

Kars, Ardahan ve çevre illerinin ilgi gösterdiği havalimanı yıllık 3 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olurken, havaalanında geçen yıl 3 bin 156 uçuş yapıldı. Yapılan uçuşlarla 465 bin 636 yolcu Kars’tan çeşitli illere seyahat etti.