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Karpuzda ithalatı bitirecek karar

ÇİN’DEN SONRA DÜNYANIN EN BÜYÜK KARPUZ ÜRETİCİSİ TÜRKİYE’YE İTHAL GELEN KARPUZUN VERGİSİ TON BAŞINA 75 DOLARDAN 300 DOLARA ÇIKARTILDI.

Karpuzda ithalatı bitirecek karar

ÇİN’DEN SONRA DÜNYANIN EN BÜYÜK KARPUZ ÜRETİCİSİ TÜRKİYE’YE İTHAL GELEN KARPUZUN VERGİSİ TON BAŞINA 75 DOLARDAN 300 DOLARA ÇIKARTILDI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:12
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Karpuzda ithalatı bitirecek karar

Çin’den sonra dünyanın en büyük karpuz üreticisi Türkiye’ye ithal gelen karpuzun vergisi ton başına 75 dolardan 300 dolara çıkartıldı. Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yüzde 20-25’ini karşılayan Adana’da ise karar çiftçileri sevindirdi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “İthal muz için alınan yüzde 145,8 gümrük vergisini emsal gösterdik. Bakanlığımız da haklı bularak karpuza ton başına 300 dolar gümrük vergisi koydu. Seneye inşallah ülkemize hiç karpuz girmeyecek” dedi.

Karpuz çiftçisi, son yıllarda ucuz İran karpuzuyla rekabet edemediği için üretimden vazgeçmeye başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise Mayıs ayının ilk haftasında Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile yaptığı görüşmede ithal muza getirilen yüzde 148,5’lik vergiden bahsedip karpuza da vergi konulmasını söyledi. Görüşmeden 2 hafta geçtikten sonra ise Ticaret Bakanlığı 15 Mayıs Cuma günü kritik bir karar aldı. Resmi Gazete’de de yayınlanan karar ile artık başka ülkelerden gelen karpuzun vergisi ton başına 75 dolardan 300 dolara çıkartıldı.

Bu karar ise Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yüzde 20-25’ini karşılayan Adanalı karpuz üreticilerini sevindirdi.

"Muz ithalatı azaldı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ithal muza getirilen vergi sayesinde muz girişinin azaldığını ve Türkiye’de ekim alanlarının arttığını söyleyerek, “İran’dan da Türkiye’ye turfanda karpuzlar girmekteydi. Biz de muz için alınan kararı emsal gösterdik. İthal muza yüzde 145,8 gümrük vergisi konulunca ülkemize muz girişi azaldı ve Akdeniz Bölgesi’nde ekim alanları arttı. Biz de Mayıs’ın ilk haftası Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile yaptığımız görüşmelerde bunları raporla gönderdik. Bu raporun sonucunda ise 15 Mayıs Cuma günü Resmi Gazetede yayınlanan karar ile ithal gelecek karpuza ton başına 300 dolar gümrük vergisi kondu” diye konuştu.

“Ekim alanları artacak”

Bu karar sayesinde gelecek sene ülkedeki erkenci karpuz ekim alanlarının artacağını vurgulayan Başkan Doğan, daha sonra şunları söyledi:

“Verginin kilograma yansıma fiyatı 2 lira. Bu yıl bir kısım karpuz geldi ama seneye hiç karpuz girmeyecektir. Karpuz üreticisi memnun. Bakanlığımız böyle adımları sürekli atmalı. Muzda olduğu gibi emsal karar karpuzda da uygulandı. Cumhurbaşkanımız her defasında yerli ve milli vurgusu yapar. Çiftçimizin yetiştirdiği bir ürün varsa tabi ki yurt dışından gelmesin. Seneye sadece Ocak ve Şubat ayında belki karpuz gelebilir ama diğer dönemde Türkiye’de karpuz çıktığından dolayı ülkemize girişi olmayacaktır. Çiftçilerimiz de buna alternatif erkenci karpuz için büyük seraları yaygınlaştıracaklar. Burada hem çiftçi, hem tüccar hem de vatandaşlarımız kazanacak.”

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