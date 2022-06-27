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Karne Senden, Kumbaran Halkbank’tan

Halkbank, Kumbara Hesabı ile çocukların ve gençlerin tasarruf alışkanlıklarını artırmak amacıyla ‘Karne Senden, Kumbaran Halkbank’tan’ kampanyasını hayata geçiriyor. Karnesini şubeye getiren öğrencilere Banka, eğlenceli kumbaralarından hediye ediyor.

Ekonomi 27.06.2022, 10:35
Karne Senden, Kumbaran Halkbank’tan

Çocuklara güzel bir karne hediyesi vermek isteyen Halkbank, yeni bir projeyi müşterileriyle buluşturuyor. ‘Karne Senden, Kumbaran Halkbank’tan’ kampanyası kapsamında çocuklara tasarruf bilincini aşılamak için karnesini getirenlere Keloğlan, Karagöz-Hacivat ve Nasreddin Hoca kumbaralarından biri hediye ediliyor. 

 Kumbaralarda hikayeler var

Çocuklar, bu kahramanların hikayelerini kumbaraların üzerindeki QR kodunu okutarak www.halkbankcocukkumbarasi.com adresinden kolaylıkla dinleyebiliyor. Kampanyayla öğrencileri yoğun bir eğitim-öğretim döneminden sonra motive etmek ve onları ödüllendirmek isteyen Halkbank, gençleri ve çocukları mümkün olduğunca tasarrufa yönlendirmeyi amaçlıyor.

 Hikâyeler Halkbank çalışanlarından

Kumbaralar; Keloğlan, Karagöz-Hacivat ve Nasreddin Hoca masallarının yanı sıra Halkbank çalışanlarının özel katkısıyla oluşturulan birbirinden değerli hikâyelerle çocukların hayal dünyasını genişletmeye yardımcı oluyor. Halkbank çalışanları ve yakınları tarafından yazılan sesli öykülerin ve videoların da yer aldığı QR kodlu kumbaralarla karne heyecanı yaşayan çocuklara, birikim yapma alışkanlığının öneminin vurgulanması amaçlanıyor.

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