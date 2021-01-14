banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye'nin sırları bu üste saklanacak!
Türkiye'nin sırları bu üste saklanacak!
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul’da kar yağışı yarın başlayacak
İstanbul’da kar yağışı yarın başlayacak

Karnavas bezi ürünleri Japonya’ya ihraç edilecek

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Karnavas köyünde el emeği göz nuru bir yıldır dokudukları ’Karnavas bezi ürünlerini Japon firma yetkilisine teslim etmek için hazırlıklar başladı.

Ekonomi 14.01.2021, 09:51
1
Karnavas bezi ürünleri Japonya’ya ihraç edilecek

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Karnavas köyünde el emeği göz nuru bir yıldır dokudukları ’Karnavas bezi ürünlerini Japon firma yetkilisine teslim etmek için hazırlıklar başladı.

İşadamı Ali Uçum, bir yıldır Olur Halk Eğitim Merkezinde 40 bayanın dokuduğu Karnavas bezi ürünlerin ilk postasının kalite kontrolünü yaptı. Olurlu bayanların dokudukları ürünlere hayran kalan işadamı Uçum, “Japon pazarında çok rahat satılacak ürünler” dedi.

Olur Kaymakamı İlker Eker, “Halk Eğitim Merkezimiz tarafından bir yıldır 40 bayan kursiyerlerimizin ürettiği ürünleri işadamlarımız tarafından çok yakın bir zamanda Japonya’ya ihraç edilecek. Kursiyerlerimiz çok daha güzel işler çıkartacaklar” dedi.

Uçum ise “Bugün Olur Halk Eğitim merkezindeki üretilen karnavas bezinin Japonya’ya ihracatı için ilk parti ürünleri yerinde bakmaya ve satın almaya geldik. Çok güzel ürünler üretildiğini gördük. Kaliteli ürünler kısa zamanda Japonya pazarında satılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, “Sosyal sorumluluk ve bölge insanına iş istihdamına katkı sağlamak için başlatmış olduğumuz projeleri devam ettire bilmek için ciddi manada çalışma içerisinde bulunmuştuk. Olur Kaymakamımız İlker Eker ve Erzurum İŞKUR İl Müdürümüz Abdulkadir Mutlu’nun ciddi manada gayretleri ile Karnavas bezini ürettik. Japonya’ya ihraç edeceğiz. Bölgemize ekonomik katkı sağlayacak bu projelerde bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Erzurum Valimiz Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Olur Kaymakamımız İlker Eker, Olur Belediye Başkanımız Sıddık Demircan, İŞKUR il müdürümüz Abdulkadir Mutlu’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demrican da, “Geçmişte geleneksel olarak üretilen Karnavas bezini Kaymakamımızla birlikte Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde 40 bayan kursiyerlerimizle bir yıla yakın bir süredir üretim yapıyoruz. Şuan ilk ürettiğimiz ürünlerimizi Japonya’ya gönderiyoruz” dedi.

Karnavas bezi usta öğreticisi Gönül Aktürk, “İşkur İl Müdürlüğümüz ve Olur Kaymakamlığımızın destekleri ile Olur Halk Eğitim merkezinde üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz Fular, başörtüsü, cecim, heybe, çanta ürettik ilk ürünlerimiz Japonya’ya gidiyor. İnşallah çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum” dedi.

Kursiyer Tülay Yıldız, “Karnavas bezi kursiyeriyim. Ürettiğimiz ürünlerin ilk postasını Japonya’ya gönderiyoruz çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12