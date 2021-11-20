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Karnabaharlar renklendi, talebe yetişemiyorlar

Samsun’un Bafra Ovası’nda ilk kez üretilen rengarenk karnabaharlar hem göze hem de mideye hitap ediyor. Sarı, turuncu, mor ve yeşil karnabaharlar hem şaşırtıyor hem de yoğun talep görüyor.

Ekonomi 20.11.2021, 09:37
Karnabaharlar renklendi, talebe yetişemiyorlar

Samsun’un Bafra Ovası’nda ilk kez üretilen rengarenk karnabaharlar hem göze hem de mideye hitap ediyor. Sarı, turuncu, mor ve yeşil karnabaharlar hem şaşırtıyor hem de yoğun talep görüyor.

Bafra Ovası’nda bir tohum şirketinin projesiyle renkli karnabahar üretimi yapıldı. Türkiye’de çok az sayıda üretimi yapılan renkli karnabaharlar, Bafra Ovası’nda yetiştirilerek yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Beyazın haricinde sarı, turuncu, yeşil ve mor renklerindeki karnabaharlar görenleri hem şaşırtıyor hem de ilgisini çekiyor. Çocuklara karnabaharı sevdirme düşüncesiyle yetiştirilen renkli karnabaharlar, lezzetiyle ve besin değerleri ile de beyaz karnabaharın 1 adım önüne geçiyor.

“Bunlarda GDO mu var ya da boyadınız mı?”

Renkli karnabaharları görenlerin en çok GDO ve boyama konusunda endişe duyduğunu ifade eden ıslah deneme uzmanı Engin Aslan, “Türkiye’de sürekli olarak beyaz karnabahar tüketiliyor. Yararlı bir sebze olan karnabaharın sofralarda daha çok yer alması için ve özellikle çocukların karnabahar tüketme alışkanlığını kazanması için renkli karnabahar çalışması başlattık. Tarlamızda beyaz haricinde mor, turuncu, yeşil ve sarı olmak üzere 4 farklı renkte karnabahar üretiyoruz. Renkli karnabahar hakkında en çok ‘GDO’ sorusu alıyoruz. ‘Bunları boyadınız mı, bunlarda GDO mu var?’ gibi sorular geliyor. Ürünlerimizde boya ve GDO yoktur. Sadece geleneksel ıslah yöntemi ile bu ürünleri yetiştiriyoruz” dedi.

“Ürünlere rağbet çok, taleplere yetişemiyoruz”

Ürünlere beklediklerinden çok talep aldıklarını dile getiren Engin Aslan, “Ürünlerin lezzetlerinde de beyaz karnabahara göre fark var. Renkli karnabaharlar beyaza göre daha yumuşak, asit oranı daha düşük ve içerisindeki besin değerleri daha yüksek. Ayrıca turuncu olan karnabaharda havuçta da bulunan betakoratin oranı daha yüksek. Bu da ekstra besin değerlerine yol açıyor. Mor karnabaharda diğerlerine göre besin değerleri daha yüksek. Renkli karnabaharları 3 yıldır deneme çalışması yapıyoruz. İlerleyen yıllarda Türkiye’nin birçok noktasında, birçok market ve manavında renkli karnabaharlara denk gelinecek. Ürünlere şu anda beklentimizden daha çok talep geliyor. Gönderdiğimiz halciler 2 kasa aldıysa bir dahaki sefere 4 kasa istiyor. Çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız ve taleplere yetişemiyoruz” diye konuştu.

“Renkli karnabaharlar beyaz karnabahardan daha pahalı”

Tonaj ve tohum farkı nedeniyle renkli karnabaharların beyaz karnabaharlardan daha pahalı olduğunu belirten Aslan, şunları söyledi:

“Biz 55 dekarda üretim yapıyoruz. Her yıl üretim sahasını genişletiyoruz. Renkli karnabaharlar, beyaz karnabaharla göre daha pahalı. Bu da tohumlarının daha pahalı ve tonajlarının arazide düşük olmasından kaynaklanıyor. Beyaz karnabaharın hal fiyatı 3 TL ise renkli karnabaharların en az 5 TL olması gerekiyor. Havalar soğudu ve kışlık sebze tüketimi başladı. Türkiye’nin birçok noktasında karnabahar ve diğer kışlık ürünleri hasat ediliyor. Fiyatlar da oldukça düşük olduğundan vatandaşları bol bol kışlık sebze tüketmeye davet ediyoruz. Vatandaşların da içi rahat olsun. Renkli karnabaharlarda GDO yoktur ve rahatlıkla tüketebilirler.”

Avrupa’da ve ABD’de oldukça fazla tüketilen renkli karnabaharlın kısa bir zaman dilimi içerisinde Türkiye’de de yaygın hale geleceği öngörülüyor.

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