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Karmaşık ortamlar, META bölgesindeki ikinci en önemli güvenlik sorununa dönüştü

- Kaspersky Kurumsal Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Sergey Martsynkyan: - "Kurumsal siber güvenlik söz konusu olduğunda, mesele yalnızca sürekli gelişen tehditlerle ilgili değil. Heterojen ve sürekli değişen kurumsal BT altyapısı riskleri daha da artırıyor"

Ekonomi 30.11.2021, 10:46
Karmaşık ortamlar, META bölgesindeki ikinci en önemli güvenlik sorununa dönüştü

İSTANBUL (AA) - Gittikçe karmaşıklaşan ortamların güvenliğini sağlamanın maliyeti, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki BT liderlerinin 2021'de işletmelerinin karşı karşıya olduğunu ifade ettiği en büyük zorluklar arasında ikinci sırada yer aldı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme, uzaktan çalışma ve bulut kullanımındaki artış eşliğinde bu karmaşa, kuruluşların tehditlerin görünürlüğünü ve olay müdahalesini etkileyebiliyor.

2020'de sokağa çıkma yasakları ve uzaktan çalışma, işletmelerde dijital teknolojilerin kullanımını teşvik etti. McKinsey & Company tarafından yapılan araştırmaya göre, şirketler, portföylerinde dijital veya dijital olarak etkinleştirilmiş ürünlerin payının yanı sıra müşteri ve tedarik zinciri etkileşimlerinin dijitalleşmesini hızlandırdı. Bu, yeni BT hizmetlerinin geniş çapta benimsenmesini ve BT altyapısında değişiklik yapılmasını gerektirdi.

İşletmeler, tüm şirketlerin neredeyse yarısında (yüzde 48) gerçek bir zorluk haline gelen tüm bu yeniliklerin güvenliğini sağlamak zorundaydı. Sadece veri koruması bundan daha üst sırada yer aldı ki, bu konu zaten birkaç yıldır ilk sırada bulunuyor. Karmaşık ortamların güvenliğini sağlamanın maliyetinin, güvenlik ilkeleriyle uyumluluğu sağlamaktan çok daha önemli olduğu ortaya çıktı. Bulutun benimsenmesi, BT altyapısının karmaşıklığına da katkıda bulundu.

Karmaşık altyapıyla ilgili sorun sadece güvenlik araçlarını kullanıma sunmanın zor olmasıyla ilgili değil. Olası hasarı en aza indirmek için saldırının işaretlerini takip etmeyi ve zamanında yanıt vermeyi çok daha zor hale getiriyor. Altyapı üzerinde görünürlüğe dair eksiklik, karmaşık tehditlerle uğraşırken kuruluşların karşılaştığı üç yaygın zorluktan biri (yüzde 63) olarak öne çıkıyor. Bu konu yatırımı teşvik ediyor. İşletmelerin yüzde 37'si, BT güvenlik bütçelerini artırmanın nedeni olarak BT altyapılarının artan karmaşıklığını gösteriyor.


- "Siber güvenlik endüstrisi bu ihtiyacı cevapsız bırakmıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurumsal Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Sergey Martsynkyan, "Kurumsal siber güvenlik söz konusu olduğunda, mesele sadece sürekli gelişen tehditlerle ilgili değil. Heterojen ve sürekli değişen kurumsal BT altyapısı riskleri daha da artırıyor. Bir yandan koruma sürecini karmaşık hale getirirken, diğer yandan başarılı bir saldırının sonuçlarını ele almak çok daha zor olabiliyor. Neyse ki, siber güvenlik endüstrisi bu ihtiyacı cevapsız bırakmıyor. En güncel tehdit istihbaratı, tehdit algılama ve yanıtlama çözümleri, kuruluşların zorlukların üstesinden gelmelerine ve işlerini büyütmeleri için her türlü yeniliği benimsemelerine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, bulut ve şirket içi iş yüklerini, VDI ve uzak iş gücüyle karmaşık altyapıyı korumak için kuruluşlar, güçlü algılama ve yanıt özelliklerine sahip çözümlere ihtiyaç duyuyor. Söz konusu çözümler kötü amaçlı etkinlik hakkında arka plan bilgileri ve yanıt eylemleriyle birlikte herhangi bir uç noktada tehditlerin görünürlüğünü sağlamalı. Bu nedenle sanallaştırılmış ortamların ve VDI'nin korunmasına adanan güncellenmiş Kaspersky Security for Virtualization Light Agent'ı içeren Kaspersky Hybrid Cloud Security, Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum, Kaspersky Sandbox ve Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ile entegre edildi. Böylece uç nokta güvenliğiyle birlikte herhangi bir karmaşık altyapı için gerekli koruma sağlandı.

#kaspersky
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