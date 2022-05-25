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Kargo, kurye ve dağıtım sektöründe 6,5 milyar sipariş teslimi hedefleniyor

Kargo kurye ve dağıtım sektörü temsilcileri bu yıl ilk kez düzenlenen Post & Parcel Uluslararası Zirvesi’nde buluştu. 230 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan sektör, bu yıl 6 milyar 500 milyon sipariş dağıtmayı hedefliyor.

Ekonomi 25.05.2022, 12:40
Kargo, kurye ve dağıtım sektöründe 6,5 milyar sipariş teslimi hedefleniyor

Kargo kurye ve dağıtım sektörü temsilcileri bu yıl ilk kez düzenlenen Post & Parcel Uluslararası Zirvesi’nde buluştu. 230 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan sektör, bu yıl 6 milyar 500 milyon sipariş dağıtmayı hedefliyor.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) ve INPPES Fuarcılık’ın düzenlediği Post & Parcel Uluslararası Zirvesi (PPIS), kapılarını açtı. İki gün sürecek zirve, hızlı ve dinamik bir büyüme sergileyen kargo kurye sektörünün, uluslararası ticarette Hub noktası olmaması konusunda adımlar atılacak. Sektörün ihtiyaçlarına 10 milyar TL’lik yatırımla hızlı cevap veren temsilciler Zirve kapsamında sektörün teknoloji odaklı dönüşümünü masaya yatıracak. Kargo ve Zirvede BTK’nın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, e-ticaret, otomasyon sistemleri, yeşil lojistik, e-ihracat, son kilometre lojistiği gibi birçok alanda faaliyet gösteren şirketlerin tepe yöneticileri yer alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı zirvede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, KARİD Başkanı Fatih Önyol ve Berrmak Genel Müdürü Bülent Öztürk yer aldı.

Sayan: “Türkiye’de kargo dolaplarının büyük bir kısmı yerli firmalarımız tarafından yapılıyor”

Pandeminin 200 binden fazla işletmenin kalıcı olarak kapatılmasına neden olduğunu vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Pandemi döneminde kargo motorları ıssız sokaklarda bir anda göründüler. E-ticaret firmaları 6 ay içerisinde büyük ivme yakaladılar. 2021 yılında e-ticaret verileri, ilk 6 ay itibariyle yüzde 75’den daha fazla artmış. Ülkemizde yetkilendirilmiş 41 hizmet bulunuyor. Bu işletmelerin 9 bin 600’ü aşkın şubesi bulunuyor. Ülke genelinde ise 74 bini aşkın istihdamı sağlanıyor. Türkiye’de kargo dolaplarının büyük bir kısmı yerli firmalarımız tarafından yapılıyor. İstihdam konusunda posta sektörü dahil dağıtım firmaları, özellikle istihdam modellerinin kullanılması noktasında diğer sektörlere öncülük ediyor” ifadelerini kullandı.

Önyol: “Zirve, sektörü büyütecek”

Kargo, kurye ve lojistik sektörü, istikrarlı büyümesini devam ettirmek ve gelecek vizyonunu şekillendirmek için tüm paydaşlarıyla birlikte bu yıl ilk kez düzenlenen zirve çatısı altında buluştuğunu ifade eden KARİD Başkanı Fatih Önyol, “Gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz bu etkinlikte, sektörün yapay zeka ve otonom teslimat araçları gibi yeni teknolojilere entegrasyonunu, gelişme alanlarını ve uluslararası pazardaki fırsatları konuşacağız. Planlanan ikili ticari görüşmelerde de sektörel güçlü iş birliklerine imza atılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“2022’de 6 milyar 500 milyon sipariş teslim etmeyi hedefliyoruz”

Konuşmasına devam eden Önyol, “Kargo, kurye ve lojistik sektöründe 230 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektör temsilcilerimizin günlük ortalama adres ziyareti 17 milyon 250 bin. Her gün 57 bin 500 araçla 9 milyon 200 bin kilometre yol kat ediyoruz. 2022 yılında sektörün toplam sipariş adedinin yaklaşık 6 milyar 500 milyona ulaşmasını bekliyoruz. E-ticaretin bu siparişlerdeki payı büyük. E-ticaret alanındaki gelişmeler kargo sektörünü büyüten en önemli unsurlardan biri. Pandemi döneminde temassız teslimat, kargo dolapları ve gel-al sistemi ile çalışan esnaf modelini hızla devreye soktuk ve büyümenin önünü açtık. Sektör olarak pandemi döneminde yaklaşık 10 milyar TL yatırım yaptık. Şimdi hedefimiz Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasındaki güçlü lojistik konumundan faydalanarak, sektörümüz açısından uluslararası ticarette Hub noktası olmamızı sağlayacak adımları atmak” diye konuştu.

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