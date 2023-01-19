Kardeş ülke Azerbaycan’da Bursa rüzgarı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türkiye Azerbaycan Dostluk Gecesi’nde, Bursa rüzgarı esti. Atış Şirketler Grubu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Bursa’nın tanıtımı yapılırken, inşaat, finans ve kültür-sanat başta olmak üzere birçok farklı sektörle ilgili yatırım fırsatları konuşuldu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen Türkiye Azerbaycan Dostluk Gecesi’ne, Türkiye Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Azerbaycan Milletvekili Qaniza Paşayeva, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sanatçı Mert Fırat, Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış ve Ceo’su Ahmet Atış ile çok sayıda Azerbaycanlı işadamı ve yatırımcı katıldı. Gece’de her iki ülkenin de şehitleri için önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından kardeş iki ülkenin de milli marşları çalındı.

Hedef Azerbaycan’la kardeşlik bağlarını güçlendirmek

Atış Şirketler Grubu Ceo’su Ahmet Atış , 17 yıl önce inşaatla başlayan serüvenlerinin bugün sağlıktan teknolojiye kadar birçok farklı sektördeki yatırımlarıyla sürdüğünü söyledi. Türkiye’nin Azerbaycan’la olan kardeşlik bağlarını yeni çalışmalar ve yatırımlar ile daha da güçlendirmek istediklerinin altını çizen Atış, “Bursa, 2022 Kültür Başkenti bayrağını 2023 için Azerbaycan’ın Şuşa kentine devretti. Bizde 2023 ilk organizasyonunu Azerbaycan’da kardeşlerimizle yapmak istedik. İnşallah yakın zamanda burada ofisimizi açacağız. İki kardeş ülkenin kardeşlik bağları her geçen gün artıyor ve güçleniyor. Biz de kardeşlerimizle daha çok bir arada olacağımız etkinlikler yapmaya gayret gösteriyoruz. 5 kıta 14 ülkede gerçekleştirmeyi planladığımız yatırım çalışmalarımıza can Azerbaycan’ı da dahil etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Gönül coğrafyamızda kim varsa yanında olmak istiyoruz”

Geceye katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın tarihi bir şehir olduğunu ve tarihten gelen bir misyonunun da Balkanlardan Kafkaslara Orta Asya’ya kadar tüm kardeşlerine el uzatmak olduğunu söyledi. Bursa’nın 2023 Kültür Başkenti’nin Azerbaycan’ın Şuşa şehri olduğunu hatırlatan Başkan Dündar, “Biz de Osmangazi olarak Azerbaycan’la kardeşlik bağlarımızı her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Şika kenti ile kardeş belediyeyiz. Şuşa ile de kardeşlik anlaşması için meclisimizden karar aldık. Şehit Azerbaycanlı Tümgeneral Polad Heşimov’un ismini Bursa’mızda bir parka vererek yaşatıyoruz. Gönül coğrafyamızda kim varsa dara düştüğünde bizi yanında bulsun istiyoruz” diye konuştu.

İki devlet tek millet anlayışının kazandırdığı kardeşliğin devletler ve kurumlar arası ilişkilerin yanı sıra özel sektör alanında da hızla arttığını vurgulayan Dündar, “Şehrimizin köklü markalarından biri olan Atış Şirketler Grubu’nun Azerbaycanlı yatırımcılara sunduğu yatırım fırsatlarının Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni işbirliklerine imkan sağlayacağına inandığını belirtti.

Kardeşlerimizle bir arada yaşama fırsatı

Türkiye Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı’nın şehri Bursa’yı Azerbaycan’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Turizmin yanında bir doğa şehri olan Bursa’nın, Türkiye’nin 4. büyük şehri olduğunun da altını çizen Bağcı, “Bursa’yı Şeki ile kardeş yapan neyse Şuşa ile kardeş yapan aynı duygudur. Çanakkale’de şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizi Mehmetçik olarak bildik ve koyun koyuna defnettik. Aynı şekilde Azerbaycan’da tüm cephelerde çarpışan Osmanlı askerlerini de Azerbaycanlı kardeşlerimizle koyun koyuna defnettik. Herkes birbirini kardeşi olarak bildi ve öyle kabul etti. Asırlardır devam eden bu kardeşlik şimdi ticari alanlarda da güçleniyor” dedi.

Azerbaycan’a Türkiye’den birçok yatırımcı ve girişimcinin buradaki kardeşlerine yeni yatırım fırsatları için geldiğinin altını çizen Bağcı, Atış Şirketler Grubu’nun da bu girişiminin mutluluk verici olduğunu söyledi. Bu girişimin yalnızca bir gayrimenkul pazarlaması olmadığına vurgu yapan Bağcı, “Atış şirketler Grubu, Azerbaycanlı kardeşlerimize hem yatırım hem de hayatının belli bir dönemini tarih ve doğa şehri Bursa’da Türk kardeşleriyle birlikte yaşama imkanı sunuyor. Yalnızca inşaat alanında değil savunma sanayi ve teknoloji alanında yatırımlarına devam eden Atış Şirketler Grubu’nun Azerbaycan’daki her alandaki tanıtım faaliyetlerini önemsiyoruz” diye konu konuştu.

Ünlü Oyuncu Mert Fırat,

Dostluk gecesine katılan ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mert Fırat’ta Türkiye’deki kültürel faaliyetlerden ve Downtown bünyesinde, hayata geçirilecek DasDas Performans Sanatları Merkezi hakkında bilgi verdi.

DasDas İstanbul’da son bir yılda 1000’den fazla etkinlikte 200 binden fazla ziyaretçi ağırladıklarının altını çizen Fırat, aynı hareketliliğin tamamlandığında Downttown Bursa’da yaşanacağına inandığını söyledi. Atış Şirketler Grubu ile birlikte markayı ön plana çıkarmaktan daha çok bir kültür oluşturabilme gayretinde olduklarını belirten Fırat, “Downtown’la birlikte sanata yapılan yatırım çok önemli. Bu yatırımla Bursa bir dijital müzeye kavuşacak. Bu müzede önemli sanatçıların eserlerine yer vereceğiz. İçinde sinema, konser ve tiyatro salonlarının olduğu 6 bin metrekarelik bir yapının içinde kültür ve sanatın tüm argümanlarını sanatseverlere sunacağımız bir alan oluşturuyoruz.” şeklinde konuştu.

Dostluk gecesi sonunda Azerbaycanlı ünlü tar sanatçısı Şehriyar İmanov, davetlilere muhteşem bir konser verdi. Düzenlenen gecenin devamında Azerbaycanlı yatırımcı ve girişimcilere Atış Şirketler Grubu’nun, inşaat, finans, sağlık ve turizm alanlarındaki yatırımları hakkında uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı.