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Kardeş odalar Samsun’da buluştu

Yaklaşık bir yıl önce pandemi dolayısıyla online ortamda Samsun TSO ile Filistin Salfeet TSO arasında imzalanan iyi niyet kardeşlik mutabakatı sonrası, Filistin Salfeet TSO heyeti temaslarda bulunmak üzere Samsun’a geldi.

Ekonomi 10.03.2022, 14:36
Kardeş odalar Samsun’da buluştu

Yaklaşık bir yıl önce pandemi dolayısıyla online ortamda Samsun TSO ile Filistin Salfeet TSO arasında imzalanan iyi niyet kardeşlik mutabakatı sonrası, Filistin Salfeet TSO heyeti temaslarda bulunmak üzere Samsun’a geldi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ile Filistin Salfeet Ticaret ve Sanayi Odası yaklaşık bir yıl önce, iki ülkenin ve iki şehrin arasında kültürel, teknolojik, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeye, iş birliğini geliştirmeye yönelik iyi niyet mutabakat zaptı imzalamıştı. Pandemi dolayısıyla online ortamda yapılan imzanın ardından Filistin Salfeet TSO heyeti, Samsun TSO’nun daveti üzerine kente geldi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 11 kişiden oluşan heyeti makamında misafir etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Murzioğlu, misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Murzioğlu’ndan birliktelik vurgusu

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de bulunduğu ziyarette Başkan Murzioğlu, Filistin Salfeet TSO heyetine, Samsun’un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi. Konuşmasında iki ülke arasındaki yakın ilişkilerine değinen Murzioğlu, “Filistin halkıyla ortak bir tarihe ve yakın kültürel, sosyal ilişkilere sahibiz. Türk halkı olarak her zaman bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesindeki kardeş Filistin halkıyla dayanışma içinde olduk. Şüphesiz ilkesel, hukuksal, siyasi, dini ve tarihi bağlarımız bu dayanışmayı sürekli kılacaktır. Gönül bağıyla bir arada bulunduğumuz Filistinli kardeşlerimizi dünyanın neresinde görürsek görelim hep kendimizden bildik. Sizler de aynı duygularla karşılık verdiniz. İçinde bulunduğumuz pandemi şartları nedeniyle yaklaşık bir yıl önce online ortamda iki ülkenin ve iki şehrin kültürel, teknolojik, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi, iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan on maddeden oluşan iyi niyet mutabakat zaptı imzalamıştık. İmzaladığımız zapt, bizler için aynı zamanda ortak gelecek anlamını da taşımaktadır. Bölgenin lokomotifi, kesişme noktası olan Samsun’da iş camiasını temsil eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Filistinli kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermeye her daim hazırız. İnşallah birlikte güzel projeler üreteceğiz” dedi.

Shehada: “Türk halkının kalbimizde ayrı bir yeri var”

Salfeet TSO Yönetim Kurulu Başkanı Favaz Shehada ise yaptığı konuşmada, Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Öncelikle misafirperverliğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ne her daim, her alanda yanımızda olduğu için ve verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Kalbimizde ayrı bir yeri olan Türk dostlarımızla bugün birlikte olmak ise çok güzel bir duygu. Buraya geldikten sonra biraz gezme fırsatımız da oldu. Samsun çok güzel bir kent. Sizinle işbirliği içinde olmaktan büyük mutluluk duyduk. İnşallah gelecek yıllarda işbirliklerimizi daha da artıracağız. İleriki zamanlarda daha çok sektör temsilcileriyle Samsun’a geleceğiz. Filistin’in batı kısmının tam ortasında olan Salfeet şehrinin nüfusu yaklaşık 100 bin. Kentimizde öne çıkan sektörler başlıca mobilya, mermer, maden, demir, zeytin ve zeytinyağı üretimi. Son yıllarda Filistin ve Türkiye arasında işbirlikleri arttı. Türk halkına çok güveniyoruz. Bu güven işbirliklerine de yansıyor. Niyetimiz iki şehir arasındaki işbirliklerini de artırmak. Şehrimizde Türk ürünlerini daha çok tanıtmak için fuarı açmak istiyoruz. Sizleri de en kısa zamanda şehrimizde ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

Türk bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler

Konuşmaların ardından ise karşılıklı anı takdiminde bulunuldu. Ziyarette yer alan Filistin Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Rana Abusibaa ise Başkan Murzioğlu’nun boynuna Filistin’e özgü puşi adı verilen şal taktı. Ziyarette yer alan Filistinliler daha sonra Türk bayrağı önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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