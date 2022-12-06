KARDEMİR’den Varlık Fonu açıklaması

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), Türkiye Varlık Fonu’nun KARDEMİR’de iki hissedarın A grubu paylarının bir bölümünün borsa dışında satın alınmasına yönelik anlaşmayla ilgili açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, ülkenin ilk, dünyanın sayılı entegre çelik üreticileri arasında bulunan, Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde 24. sırada yer alan KARDEMİR’in 2,5 milyon tonluk sıvı çelik üretimi ile milli sanayii hamlesinde önemli ve stratejik bir konuma sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin 100. yüzüncü kuruluş yıldönümü hedefleri doğrultusunda oluşturulmakta olan 2037 KARDEMİR stratejisinin daha güçlü bir ortaklık ve yönetim yapısıyla hayata geçirilmesini teminen, ülkemizin köklü kurumlarına değer katma amacı taşıyan, daha fazla yatırım ve üretimle ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan sürdürülebilir kalkınmanın öncüsü Türkiye Varlık Fonu tarafından bağlı şirketlerimiz KARDEMİR Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARÇEL) ve KARDEMİR Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (KARDÖKMAK) sahip olduğu şirketimiz A grubu hisselerinin yüzde 20,93’ünü temsil eden 50.294.346,76 lot payın 05.12.2022 gün sonu itibariyle Borsa İstanbul kapanış fiyatından alınmasına ilişkin anlaşma sağlanmıştır. Türk Ticaret Kanununun 389. maddesinin amir hükümleri dolayısıyla oy hakkından yoksun halde bulunan söz konusu payların, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin ruhuna uygun olarak, finansal açıdan güçlü bir ortak tarafından temsili suretiyle, Şirketimizin ve iştiraklerimizin gelecek vizyonunun hayata geçirilmesi ve kurumsal dönüşüm hamlesine daha güçlü bir finansal yapı ile devam edilmesi, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de şirketimize güvenerek yatırım yapan tüm ortaklarımızın, etkileşimde bulunduğumuz tüm paydaşların hak ve menfaatlerinin azami ölçüde korunması amaçlanmaktadır. Bu anlaşmanın, şirketimiz, Türkiye Varlık Fonu, ülkemiz, Karabük halkı, tüm yatırımcılarımız ve paydaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.