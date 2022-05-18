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KARDEMİR’den Avrupa’ya demir yolu atağı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), Genel Müdürü Necdet Utkanlar, otomotiv sanayisi için yeni üretimler gündeme getirdiklerini ve demiryolu rayı ile tekerinden sonra demiryolu aks ve teker setleri üreteceklerini söyleyerek, "Tren tekeri noktasında Avrupa’ya ciddi manada ihracata başladık" dedi.

Ekonomi 18.05.2022, 17:52
KARDEMİR’den Avrupa’ya demir yolu atağı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), Genel Müdürü Necdet Utkanlar, otomotiv sanayisi için yeni üretimler gündeme getirdiklerini ve demiryolu rayı ile tekerinden sonra demiryolu aks ve teker setleri üreteceklerini söyleyerek, "Tren tekeri noktasında Avrupa’ya ciddi manada ihracata başladık" dedi.

İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi adına yürütülen İşbaşı Eğitim programı dolayısıyla KARDEMİR’de 101 kişi iş başı yaptı. Eğitim Kültür Dairesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Oflaz, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alper Mumyakmaz, kurum müdürleri, Kardemir yöneticileri ve işçiler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR’in 85 yıllık süre içerisinde ülkenin kalkınmasına katkı sunduğunu belirtti. KARDEMİR’in aynı zamanda yeni işletmelerle bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini ifade eden Gürel, “Eskipazar ilçesinde de yeni bir Organize Sanayi Bölgesinin önümüzdeki yıl içerisinde fabrikalarının temellerinin atıldığını ve istihdam sahalarının yükseldiğini göreceksiniz. Bunların tamamı KARDEMİR’in geçmişten beri oraya bırakmış olduğu kültürün eseri. KARDEMİR genç cumhuriyetin ağır sanayide en önemli yatırımlarından bir tanesidir” dedi.

“Türkiye’de bugün ikinci bir eşi olmayan fabrika haline geldi”

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, fabrikanın büyük badireler atlattığını ve sıkıntılar virajlardan geldiğini aktararak, “Atalardan yadigar bir fabrikada çalışıyoruz. Burası bizim için kutsal bir emanet. Birçok arkadaşımızın dedeleri burada çalışmıştı. Birçok kişinin hedefi de çocuklarının da burada çalışması. Her emekli olanda kendi çocuğunun buraya girmesini istiyor. Bunlar bu kadar kolaylıkla olmuyor. Çünkü burada çalışan insanlar, burada olan bağlılıkları arkadan gelen nesillere elini uzatmasına vesile oluyor. Verimli bir yıl geçirdik. KARDEMİR büyük badirelere atlattı. Birçok sıkıntılı virajlardan geldi ama Türkiye’de bugün ikinci bir eşi olmayan fabrika haline geldi. KARDEMİR’de üretilen ürünler Türkiye’de bazı ürünler bakımından ikinci bir fabrikada üretilemiyor. Birçok kez söyledim ama yine söylemeden geçemeyeceğim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti istese 5 fabrika daha kurar ama böyle bir fabrika için ne bir kaynak ayırabilir ne de özel sektör böyle bir fabrika kurabilir. Fabrikayı kurmak sadece makine ve ekipmanları arka arkaya sıralayıp üretime geçmek değildir. Önemli olan kurulan bu ekipmanların bir bilgi ve beceri ile yönetiliyor olmasıdır. Orada üretim bilgisinin, üretim disiplininin kurulmuş olmasının zorunluluğu vardır. Makinen vardır ama kullanacak adamın yoksa hiçbir anlamı yoktur.

“Kısa bir süre sonra aksları ve teker setlerini üretmeye başlayacağız”

“Tüm çalışanların burada oluşturmuş olduğu şirket hafızası son 85 yıla dayanıyor” diyen Utkanlar, “Bugün burada ürettiğimiz demiryolu raylarının yanı sıra ilk kez başladığımız tren tekerlerinin üretilmesi. Çok kısa bir süre sonra demir yolu aksları ve teker setlerini üretmeye başlayacağız. Bunlar Türkiye’de ilk ve tek. Şuanda Avrupa’ya ciddi anlamda ihracatlarına başladık. Büyük profiller üretiyoruz. Otomotiv sanayi için yeni üretimler gündeme getiriyoruz. Bugün öğlen saatlerinde iki alman firma ile masaya oturup sohbet ettik. Bu firmalar bizden son derece özel çelik taleplerinde bulunuyor. Bu adamlar Almanya’dan kalkıp boşuna gelmiyorlar. Bu adamlar bizimle gelip konuşuyorlarsa bizden çok özel bir takım çelikleri istiyorlarsa bir takım duyumlardan sonra geliyorlar. Bunları el birliğiyle, her birimizin ucundan tutmasıyla üretip ortaya koyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İş güvenliği üretimin önünde gelen birinci dikkat etmemiz gereken husustur”

İşbaşı yapacak işçilere de seslenen Utkanlar, “Bu fabrikanın yeni ürünlerini ortaya koyması, üretmesi, hem ailelerimiz, hem şehrimiz hem de ülkemiz için son derece önemli ve kutsal bir görevdir. Bu kutsal göreve hoş geldiniz. Üretmek de iyi güzel ama burada bizim üzerinde durmamız gereken en önemli konu işimizi yaparken, iş güvenliğini ve kurallarını tüm noktalarıyla dikkate almamız ve uymamızdır. Kazasız çalışmamız. En önemli konu kendi sağlığınızı ve yanınızdaki arkadaşlarınızın iş güvenliğini korumak olmalıdır. İş güvenliği konusu üretimin önünde gelen birinci dikkat etmemiz gereken husustur. Sizlere ustalarınız ve amirleriniz tarafından öğretilen iş kuralları birinci hedefiniz olmalıdır. Ondan sonra tabi ki işiniz yapmak olmalıdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından işçilere belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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