KARDEMİR’den 1 milyar dolarlık yatırım hedefi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) 28. Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bayraktar, KARDEMİR’in 2023-2028 yılları içerisinde 1 milyar dolarlık yeni yatırımlar hedeflediklerini açıkladı.

KARDEMİR 27. Olağan Genel Kurulu, Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, “Şirketimiz açısından 2022 yılını değerlendirdiğimizde 1 ve 4 no’lu yüksek fırınlarımızda bakım-onarım nedeniyle yaptığımız duruşa rağmen, 5 no’lu yüksek fırında yıllık üretim rekoru kırarak toplam 2.22 milyon ton ham çelik üretimi ve yine 2.14 milyon ton nihai mamul üretimi gerçekleştirdik. Çelikhane sürekli döküm tesisinde yaptığımız yeni kalıp yatırımları ile geniş profil üretiminde yarı mamul sürekliliğini sağlayarak üretim programlarını daha verimli hale getirdik. Yine Ray Profil Haddehanesinde de katma değeri yüksek profil, ray ve platina ürün gruplarında toplam 481 bin ton nihai mamul üretimi gerçekleştirdik. Yine bu dönemde, yüksek mukavemetli kangallar, otomotiv sanayiinde kullanılan cıvata ve somunluk çelikler ile makine imalat sanayiinde kullanılan mühendislik çelikleri, demiryolu bağlantı elemanları yapımında kullanılan vasıflı kangallar başta olmak üzere 136 adet yüksek katma değerli ürünü portföyümüze ekledik” dedi.

Bayraktar, 2022 yılında katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan profil satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 9, kalın kangal satışlarında yüzde 41, demiryolu tekerleği satışlarında ise yüzde 456 arttığını belirtti.

Avrupa Birliği, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu’nun ihracat pazarları olduğunu anlatan Bayraktar, buralara yapılan satıştan 45,5 milyon dolar değerinde ihracat geliri elde edildiğini söyledi.

2022 yılının finansal anlamda, ilk yarısı ve ikinci yarısının birbirinden oldukça farklı olduğunu ifade eden Bayraktar, “Yılın ilk yarısında, talebin olumlu etkisiyle gerek karlılık gerek nakit akışımızda oldukça olumlu sonuçlar elde ettik. Buna rağmen yılın ikinci yarısında Rusya-Ukrayna savaşının talep ve enerji maliyetleri üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler tüm dünya ekonomilerinde, özellikle de çelik sektörü üzerinde ciddi olumsuz etkiler getirdi. Bütün bunlara rağmen satışlarımız bir önceki yıla oranla yüzde 85,6’lık artışla 27,4 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı konsolide bazda FAVÖK ton başına 135 USD, toplamda net karımız ise 2,17 milyar TL olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

“Sürdürülebilir Kardemir için sürdürülebilir üretim prensibi, Kardemir’in odaklandığı en önemli konuların başında gelmektedir” diyen Bayraktar, “Karbon emisyonlarının, su kullanımının ve biyoçeşitlilik üzerindeki tüm olumsuz etkilerin azaltılması, üretim proseslerinde verimliliklerin artırılması gibi hedefler yönetimimizin vazgeçilmez önceliğidir. Bu düşüncede 50 milyon dolar bütçeli 3. etap çevre yatırımları çerçevesinde planlanan 34 farklı kalemdeki yatırımdan 18’ini tamamladık. Bu yıl içerisinde 13 farklı çevre yatırımını daha tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“5 yıl içerisinde 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak”

Bayraktar, “Çevre yatırımlarımız yanında katma değeri yüksek çelik üretiminin artırılması ve ürün çeşitliliğinin sağlanması amacıyla başlattığımız yeni pota fırını, vakum tesisi, ilave sürekli döküm makinesi gibi önemli yatırımlarımız da bu yıl odaklanacağımız önemli projelerimiz olacak. Bu vesile ile 2023-2028 yılları arasında yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyar doları bulacak yeni yatırım hedefimizi de siz kıymetli hissedarlarımızla paylaşmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.