KARDEMİR’de "Ulusal Veritabanlı Sektör Kütüphanesi" açıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), Eğitim ve Kültür Merkezi bünyesinde "Ulusal Veritabanlı Sektör Kütüphanesi" açılışı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 84 yıldır ülkeye katma değer katan, Türk demir ve çelik sektörü için bir okul niteliği taşıyan şirketin, kuruluşundan bugüne kadar gerek Karabük’te gerekse ulusal çaptaki üretim faaliyetlerine her alanda destek verdiği, sahip olduğu bilgi birikimini nesilden nesle aktarmanın öneminin bilinci ile KARDEMİR kütüphanesinin oluşumunu sağladığı aktarıldı. Açıklamada, 57. Kütüphane Haftası’na ve şirketin kuruluş yıldönümüne gelmesi sebebiyle gerçekleşen açılışa, Karabük İl Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Karabük İl Halk Kütüphanesi ve şirket yöneticilerinin yanı sıra kütüphaneye kitap bağışlayan kişiler katıldığı belirtildi.

Kütüphanenin açılışında konuşan KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, açılış sürecine değinerek, Türkiye’nin sanayileşmesine büyük katkıları olan KARDEMİR’in, kütüphane ile bu katkıyı daha da genişlettiğini vurguladı. Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi ile yapılan protokole de değinen Utkanlar, kütüphane bünyesindeki yayınların ulusal veri tabanına açık olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen kurdele kesiminde, Genel Müdür Necdet Utkanlar, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve kütüphaneye en çok bağışta bulunan Haluk Güldür yer aldı. Tüm bağışçılara ve kütüphane açılışına emek harcayan kişilere plaket takdiminin ardından, kütüphane salonu tanıtımı gerçekleştirildi. Personelin, sektörde yer alan diğer paydaş çalışanların ve öğrencilerin yararlanabileceği sektöre yönelik kütüphanede, şu an için iki bin adete yakın yayın bulunduğu kaydedildi.