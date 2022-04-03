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KARDEMİR ve Karabük kuruluşunun 85. yılını kutluyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ’nin temelinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 85. yıl dönümü nedeniyle kent meydanında program düzenlendi.

Ekonomi 03.04.2022, 13:46
KARDEMİR ve Karabük kuruluşunun 85. yılını kutluyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ’nin temelinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 85. yıl dönümü nedeniyle kent meydanında program düzenlendi.

Programa Karabük Vali vekili Muhittin Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyaz Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KARDEMİR AŞ. Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Özçelik iş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, MHP İl Başkanı Adem Kar, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile işçiler katıldı.

Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası olan KARDEMİR’in temelinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 85. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program Atatürk Anıtı’nın önünde çelenk sunumu ile başladı.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, KARDEMİR’in üretmiş olduğu birçok ürünü bugün Türkiye’de hiçbir diğer çelik fabrikası üretebilecek durumda olmadığını söyledi.

Kardemir’de bugün üçüncü ve dördüncü neslin çalıştığını da aktaran Utkanlar, “Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış olan, Cumhuriyet’in yeni kurulduğu bir anda ülkenin henüz parasının dahi olmadığı bir dönmede bu nasıl bir vizyondur ki, Karabük gibi bir yerde Türkiye’nin ilk çelik fabrikası kuruluyor. Eğer bugün dünya üzerinde Türk çeliğinin ismi okunuyorsa, bunun çekirdeği burada toprakla buluşup büyüyor. Bugün Türk demir çeliği dünyada yedinci, Avrupa’da birinci sırada ve Almanya ile çekişir durumdayız ve bu çok büyük önemli bir nokta” dedi.

Genel Müdür Utkanlar, bir ülkenin gelişmesinin, ilerlemesinin ve ayakta kalmasının en önemli unsurlarından bir tanesi teknolojik verilerinin olmasının yanı sıra çelik üretiminin olduğu asla ve asla göz ardı edilmemesi gerektiğini de kaydederek, “Hele hele savaş gerginliğinin yaşandığı şu günlerde çeliğin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortada. 85 yıldır üreterek, üretimini artırarak, insanlar yetiştirerek gelen KARDEMİR geçen bir yıl içinde çok önemli adımlar attı. O kadar büyük adımlar ki, hem ülkemize hem hissedarlarımızı hem de devletimize çok büyük katkılar katkı. KARDEMİR deyip geçmemek gerekiyor, şuan burada üçüncü ve dördüncü nesil çalışıyor. Kardemir’in varlığı Karabük’ün varlığı. Fabrikanın büyümesi kentin büyümesi demektir. Bunun için büyük gayret sarf ediyoruz. Çok önemli bir noktaya geldik, bugün KARDEMİR’in üretmiş olduğu bir çok ürünü bugün Türkiye’de hiçbir diğer çelik fabrikası üretebilecek durumda değil. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde istenilse KARDAEMİR benzeri yerler kurulabilir ama, sadece ekipmanı kurmak, fabrikanın temelini atmak yetmiyor. Oraya işletmek için önemli olan bilgi birikimi, tecrübe ve şirket hafızasıdır. Bunların ütümü 85 yıldır burada birike birike gelmesini yanı sıra burada kalmadı tüm Türkiye’ye taştı. Bugün hangi çelik fabrikasını eşeleseniz altında Karabük’ü bulursunuz” diye konuştu.

Milletvekilleri ve Vali Vekilinin de günün anlamına binaen birer konuşma yaptığı törende, il genelinde çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.

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