KARDEMİR ilk 9 ayda 2 milyar 392 milyon TL net kar elde etti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ilk 9 aylık dönemde 2 milyar 392 milyon 368 bin TL kar elde ettiğini açıkladı.

KARDEMİR KAP’a yaptığı açıklamada, geçen yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen 715 milyon 884 bin TL’lik karın bu yıl 102 milyon 637 bin TL olduğu bildirildi.

2021 yılının ilk 9 aylık döneminde 2 milyar 136 milyon 493 bin TL net kar elde eden şirket, karını bu yıl yüzde 12 artırarak 2 milyar 392 milyon 368 bin TL’ye yükseltti.

Öte yandan KARDEMİR geçen yıl üçüncü çeyrekte 3 milyar 679 milyon TL olan gelirini bu yılın aynı çeyreğinde 6 milyar 828 milyon TL’ye yükseltti.