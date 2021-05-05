KARDEMİR 501 milyon lira net kar elde etti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2021 yılının ilk çeyreğini 501,26 milyon TL net kar ile kapattı.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin dünya demir ve çelik sektörünün yakalamış olduğu ivmenin ve proaktif yönetim anlayışının etkisiyle yüksek bir karlılık elde ettiği belirtildi.

KARDEMİR’den yapılan açıklamada, şirketin 501,26 milyon TL net kar ile 2021 yılı ilk çeyreğini beklentilerin üzerinde sonlandırdığı belirtilerek, "2020 yılı ilk çeyreğinde 137,37 milyon TL FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) elde eden KARDEMİR, önceki yılın aynı dönemine oranla FAVÖK’ünü yüzde 488 artışla 821,2 milyon TL’ye yükseltti. Satış gelirlerimiz bir önceki yılın ilk çeyreğinde 1,51 milyar TL iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 80 artışla 2,73 milyar TL satış gelirine ulaştı. Çelik fiyatlarında global olarak yaşanan fiyat artışlarının yanı sıra, üretim verimliliği alanında yaptığımız iyileştirmeler, etkin finansal yönetim anlayışımız, artan ürün çeşitliliğimiz ve geliştirdiğimiz müşteri portföyümüz ilk çeyrek karlılığımıza olumlu etki yapmıştır. Pandemi sonrası toparlanma süreci ile beraber çelik piyasalarındaki talep artışı, güvenli satış politikamız, savunma sanayi, otomotiv, makina imalat ve raylı sistemler sektörlerine yönelik ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerimizin sonucu olarak toplam satışlarımız ve karlılığımız 2020 yılı ilk çeyreğine göre beklenenin üzerinde artış göstermiştir" denildi.

Şirketin, satış, pazarlama ve ihracat faaliyetlerine yoğunlaşarak demiryolu rayı, demiryolu tekerleği, ağır profil ve kangal gibi katma değerli ürünlere yönelme ile gelecek dönemde de sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık kaydedeceğine olan inancın tam olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığımız resmi açıklamada 2020 yılının ilk çeyreğinde 161,67 milyon TL zarar açıklayan şirketimiz, 2021 yılının aynı döneminde önemli bir karın altına imza atarak, ilk üç ayı 501,26 milyon TL net kar ile kapattı. Elde edilen karın yanı sıra şirketimiz, net işletme sermayesini yılsonuna kıyasla belirgin şekilde artırırken aynı zamanda net borcunu da sıfıra yaklaştırdı. Yabancı para açık pozisyonunda büyük bir azalma kaydeden şirketimiz, dünya çapında yükselen demir ve çelik piyasalarında güçlü yönetim iradesiyle pozisyonunu aldı. Borsa İstanbul’da (BİST) paylarının tamamı halka arz olan şirketimiz, 2021 ilk çeyreğinde birçok aracı kurumun beklentilerinin üzerinde açıkladığı kar ile sadece yükselen piyasanın değil aynı zamanda istikrarlı yönetim anlayışının da etkisini ortaya koydu. Geride bıraktığımız yılın ilk üç ayında, toplu iş sözleşmesi süreci de yaşayan fabrikamız, daha sürdürülebilir bir kalite ve üretim anlayışı için, çalışan haklarında önemli iyileştirmelerde bulundu. Hammadde tüketiminde yerli tedarike öncelik veren şirketimiz, ülke ve bölge ekonomisine katkılarını sürdürmektedir. Güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışı ile çevre ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam etmektedir."