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KARDEMİR, 3. çeyrek karını 2,14 milyar TL olarak açıkladı

Türkiye’nin ilk ağır demir ve çelik entegre tesisi KARDEMİR, KAP’a yaptığı açıklamada 2021 yılının ilk 9 aylık konsolide karını 2,14 milyar TL net kar ile kapattığını açıkladı.

Ekonomi 03.11.2021, 19:08
KARDEMİR, 3. çeyrek karını 2,14 milyar TL olarak açıkladı

Türkiye’nin ilk ağır demir ve çelik entegre tesisi KARDEMİR, KAP’a yaptığı açıklamada 2021 yılının ilk 9 aylık konsolide karını 2,14 milyar TL net kar ile kapattığını açıkladı.

Bir önceki yıl aynı dönemde 396 milyon 498 bin TL zararla kapatan KARDEMİR, yönetim değişikliği sonrası bu yıl ilk 9 aylık konsolide olarak 2 milyar 136 milyon 493 bin TL kar elde ederek büyük bir başarı grafiği sergiledi. 2020 yılının 3. çeyreğine oranla 2021 yılının aynı çeyreğinde yüzde 388 FAVÖK artışı sağlayan KARDEMİR, FAVÖK’ünü yaklaşık 3,15 milyar TL’ye yükseltti. Yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 94‘lük artışla satış gelirlerini 10,05 milyar TL’nin üzerine yükselten şirket, geçen yılın aynı dönemini 802,46 milyon TL net borç ile kapatırken, 2021 yılı ilk 9 ayında artıya geçerek 1,43 milyar TL net nakit rakamına ulaştı.

KARDEMİR’den yapılan açıklamada, son bir yıllık süreçte toplam 2,23 milyar TL net nakit üreten şirketin, yatırımlarına ara vermemiş güçlü sermaye ve nakit yapısıyla sektörünün öncülerinden birisi olmayı sürdürdüğü belirtilerek, “Dünya hammadde ekonomisindeki ve çelik piyasalarındaki dengesizliklere karşın mali disiplin ve verimli üretim anlayışı ile çalışmalarını sürdüren şirketimiz, 2021 yılındaki yükseliş trendini sürdürdü. Ürün çeşitliliği, katma değerli ürün satışlarının toplam içindeki payının artması ve güçlü üretim hafızası ile çelik sektöründe önemli bir konuma sahip olan şirketimiz, iç piyasadaki yüksek prestijini yurtdışında da artırarak ihracat çalışmalarına hız verdi. Özellikle 2021 yılında daha yenilikçi yaklaşımlar sergileyen şirketimiz; gün geçtikçe değişen ve gelişen piyasa şartlarına hızlı adapte olmuş, satış politikalarını da uluslararası standartlara yükseltmiştir. Son bir yıllık süreçte toplam 2,23 milyar TL net nakit üreten şirketimiz, yatırımlarına ara vermemiş güçlü sermaye ve nakit yapısıyla sektörünün öncülerinden birisi olmayı sürdürmüştür. Ülkemizin tek bölgemizin ise sayılı Demiryolu Rayı ve Demiryolu Tekeri üreticileri arasında olan şirketimiz, son yıllarda yapmış olduğu stratejik yatırımlarla üretimindeki katma değerli ürün miktarını arttırmıştır. Bunlarla birlikte gerek çevre gerekse de sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal refahın arttırılmasına da önemli katkılar sağlamıştır. Paylarının tamamı Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören şirketimiz, elde ettiği ve istikrar yakaladığı kâr oranları ile de piyasalara bir kez daha güven vermiştir. Güçlü kurumsal yapımız ve kararlı yönetim anlayışımız ile gelecek hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir şirket olarak, elde etmiş olduğu bu başarılı finansal sonuçlar için; tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve sektör paydaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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