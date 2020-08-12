banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'
Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek'
Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek'
Hasret bitti! Futbolseverler halı sahalara geri döndü...
Hasret bitti! Futbolseverler halı sahalara geri döndü...
Harabeye çevirdiler! Yoros Kalesi'nin hali içler acısı...
Harabeye çevirdiler! Yoros Kalesi'nin hali içler acısı...

KARDEMİR 2020’nin ilk yarı yılında 267,8 milyon zarar etti

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARINDAN BİRİ OLAN KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş (KARDEMİR), 2020 YILI İLK YARIYIL MALİ SONUÇLARINI AÇIKLADI. ŞİRKET, İLK YARIYILI 323,6 MİLYON TL FAVÖK (FAİZ, AMORTİSMAN, VERGİ ÖNCESİ KAR) VE 267,8 MİLYON TL KONSOLİDE DÖNEM NET ZARARI İLE KAPATTI.

Ekonomi 12.08.2020, 19:38
2
KARDEMİR 2020’nin ilk yarı yılında 267,8 milyon zarar etti

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), 2020 yılı ilk yarıyıl mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, ilk yarıyılı 323,6 milyon TL FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) ve 267,8 milyon TL konsolide dönem net zararı ile kapattı.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılının sonunda Çin’de ortaya çıkan salgının etkilerinin en yoğun şekilde hissedildiği ekonomilerin, Türkiye’nin demir çelik ticaretinde yüzde 50’den fazla paya sahip olan Avrupa ve Amerikan ekonomileri olduğu belirtildi.

Salgının sosyal hayat ve tüketim alışkanlıkları üzerinde oluşturduğu tahribatın pek çok endüstri kolunda olduğu gibi demir çelik sektöründe de ciddi belirsizlik ve dengesizliklere sebebiyet verdiğini ifade eden edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu etkilerin sonucunda talebe bağlı olarak uzun çelik fiyatlarında yaşanan düşüş trendi, mayıs ortasından bu yana gerek salgınla mücadele konusunda dünya genelinde ortaya çıkan farkındalık, gerekse ekonomilerin kademe kademe açılması sonucunda öncü göstergelere de yansımış, özellikle hurda ve nihai uzun çelik ürün fiyatlarında ortaya çıkan bir yükseliş sürecine işaret etmiştir. Bugün kamuoyuna açıklanan mali sonuçlara göre 2020 yılının ilk çeyreğine kıyasla aynı yılın 2. çeyreğinde satış gelirlerinde tutar bazında yüzde 14,9 oranında artış kaydedilmiştir. Üretim rakamlarında ise ham çelik üretimi 2020 yılının ilk çeyreğine göre aynı yılın 2. çeyreğinde yüzde 14,8 azalarak 572 bin 704 tona ve nihai haddelenmiş ürün miktarı yüzde 17,9 azalarak 538 bin 730 tona düşmüştür. Covid-19 salgınının dünya çelik sektöründe özellikle mart ayından itibaren oluşturduğu etki, 2. çeyreğin ortasından itibaren yerini toparlanma emarelerine bırakmış ve kayıplar sektör ortalamalarına kıyasen asgari düzeyde yaşanmıştır."

"Hedeflere ulaşmak adına var gücümüzle ilerlemeye devam etmekteyiz"

KARDEMİR’in önce insan yaklaşımıyla, şirket içi insan sirkülasyonunu asgari düzeye indirmek adına vardiya sayısını geçici olarak 3’ten 2’ye düşürdüğü ve üretim hacmini nisan-mayıs aylarında yaklaşık yüzde 15-20 mertebesinde azalttığı aktarılan açıklamada, "Personel sayısında herhangi bir azaltmaya gidilmemiş olup haziran ayı ortasından itibaren üretim normal temposuna dönmüştür. Yılın 2. yarısında da sene sonunda hedeflenen satış hacmine ulaşmak adına üretim temposunun yılın ilk yarıyılına nazaran artırılması öngörülmektedir. Bu bağlamda 2019 yılının sonunda, 2020 için belirlenen hedeflere ulaşmak adına KARDEMİR olarak var gücümüzle ilerlemeye devam etmekteyiz. Şirket olarak son 10 yılda gerçekleşen ve mali değeri 1 milyar doları aşan yatırımlarımız karşılığında kullanılan uzun vadeli döviz kredileri ile ithal hammadde alımlarımız belli bir döviz pozisyon açığı oluşturmaktadır. Bu döviz pozisyon açığını kapatmak adına 2020 yılının 2. çeyreğinde mevcut bakiyeleri yaklaşık 50 milyon dolar tutarındaki döviz kredileri, öncekilerle uyumlu vadeler ve en uygun faiz oranlarıyla TL krediye dönülmüştür. Kredilerle ilgili yapılan bu işlemlerin yanı sıra yılın 2. çeyreğinde satış hacminde kaydedilen artış ve bu durumun nakit akışına oluşturduğu etki ile 2020 yılı haziran ayı itibarıyla yıl sonuna nazaran döviz pozisyon açığı kayda değer ölçüde azaltılmıştır. Bu durumun etkilerinin yılın 2. yarıyılında olumlu şekilde hissedileceği öngörülmektedir" denildi.

KARDEMİR’in salgın sürecini şirket içinde oluşturulan komiteler vasıtasıyla tüm riskleri yakinen takip ederek, proaktif yönetim anlayışıyla tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine öncelik vererek yönettiği vurgulanan açıklamada, "KARDEMİR’in, 2020 yılını finansal ve operasyonel açıdan en iyi bir şekilde tamamlayacağına olan inancımızı her zamankinden daha fazla bir şekilde korumaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda tüm iç ve dış paydaşlarımızın azami gayret ve desteğiyle hedeflerimize sağlam adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:27
Güneş 06:05
Öğle 13:14
İkindi 17:04
Akşam 20:13
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25