KARDEMİR 200 kişiyi istihdam edecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’na (KARDEMİR), istihdam edilmek üzere 200 kişinin alınacağını duyurdu.

Şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere mühendis, uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı ve iş yeri hekimi olmak üzere 30 kişinin alınacağının ifade edildiği açıklama, "Başvurular 7Mart’tan itibaren KARDEMİR web sitesi üzerinden yapılacak. Adayların 28 Mart 23.59’a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyor" denildi.

Öte yandan, işçi statüsünde istihdam edilmek üzere de 170 kişinin alınacağı aktarıldı.