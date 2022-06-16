KARÇEL 9 bin 600 ton ihracat ile 148’inci sırada yer aldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) bağlı KARÇEL, 22 bin 412 ton rekor üretim ile tamamladığı 2021 yılında yaptığı 9 bin 600 ton ihracat ile çelik sektöründe 148’inci sırada yer aldı.

KARDEMİR’den yapılan açıklamada, 1 Eylül 1966 tarihinde Türkiye ilk çelik konstrüksiyon atölyesi olarak kurulan KARÇEL AŞ.’nin 2021 yılında toplamda yapmış olduğu 9 bin 600 ton ihracat ile Türkiye geneli çelik sektöründe 23 bin 156 firma arasında 148’inci sırada yer aldığı bildirildi.

KARÇEL’in Türkiye’nin en büyük çelik yapı fabrikalarından biri olduğunun aktarıldığı açıklamada, “Yaklaşık olarak 36 bin metrekarelik kapalı alana ve 30 bin metrekarelik açık alana sahip çelik yapı fabrikamız, CNC, elektronik, mekanik, hidrolik modern tezgahlar ve 50 tona kadar kaldırma kapasiteli 104 adet köprü vinçler ile teçhiz edilmiş olup, bugün Türkiye’nin en büyük çelik yapı fabrikalarından biridir. Her cins ve karakterde çelik yapı konstrüksiyon imalatı yapabilecek niteliklere sahip tecrübeli teknik ve kalifiye çalışan kadrosu ile KARÇEL olarak 2022 yılında da projelerini sürdürmeye ve yeni ihracat üretimleri için çalışmalarına tüm hızıyla devam edecektir” denildi.

Açıklamada, THYSSENKRUPP, KWANSOO, SIEMPELKAMP, OUTOTEC ve BEDESCHI SPA gibi firmalar ile uluslararası projelerde yer alan ve birçok güçlü global şirketin onaylı tedarikçi listelerine girmeyi başaran şirketin üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak amacı ile Türkiye’de nükleer enerji alanında Rusya Federasyonu yönetmelik standartlarına göre çelik imalat ve montaj işleri hususunda Uygunluk Değerlendirme Sertifikasına sahip ilk firma olduğu ve çelik konstrüksiyon köprü alanında Amerika, Kanada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok ülkede geçerliliği olan American Institute of Steel Construcion sertifikasını portföyüne eklediği kaydedildi.