Karatay Lavanta Günleri renkli görüntülere sahne oldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve kapılarını 2 Temmuz’da vatandaşa açan Karatay Lavanta Bahçesi, bu yıl ilk defa düzenlenen “Karatay Lavanta Günleri”ne de ev sahipliği yaptı.

Karatay Belediyesi tarafından kente kazandırılan Karatay Lavanta Bahçesi, bu yıl ilk defa düzenlenen "Karatay Lavanta Günleri"ne ev sahipliği yaptı. Karatay Lavanta Bahçesi’nin karşısında Karatay Belediyesi tarafından oluşturulan etkinlik alanında birçok firma açtıkları stantlarda el sanatlarını icra etti. Etkinlik alanına gelen vatandaşlar ve çocuklar, 2 gün boyunca oyun alanları ve sahne gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi. Karatay Belediyesinin standına uğrayan vatandaşlar, Karatay Lavanta Bahçesi’ndeki lavantalardan üretilen dondurma ve gazozun tadına bakma fırsatı bulurken, yine lavantadan üretilen reçel, lokum, kolonya, sabun, krem, tohum ve yağlardan temin etme imkanı da buldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl ve Karatay ilçe yönetim kurulu üyeleri, Karatay Lavanta Günleri’nde stant kuran firmaları tek tek ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar ve ürettikleri ürünler hakkında bilgi aldı.

“Konya turizmine şu anda ciddi anlamda katkısı var”

Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesinde düzenledikleri Karatay Lavanta Günleri’ne katılan vatandaşlara teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bugün ilk defa yaptığımız Karatay lavanta günlerinde hemşehrilerimizle birlikteyiz. 2 gün sürecek etkinliğimizde hem lavanta ürünlerini satan firmaları, Konya’nın önde gelen firmaları, Türkiye’nin önde gelen firmaları buradalar. Yine hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Burası 400 bin metrekarelik bir alan 90 bin metrekaresini 2019 yılında ekmiştik. Diğer kalan geri kalan kısmını da geçen yıl ektik. Uçsuz bucaksız lavanta bahçelerine hemşehrilerimiz de yoğun ilgi gösteriyorlar, bu da bizi mutlu ediyor. Bu gördüğünüz alanlar daha önceden moloz yığınlarıyla dolu alanlardı. Önce oraları temizledik, daha sonra dikime hazır hale getirdik. Etrafını telle çevirdik ve şu anda görmüş olduğunuz bu görüntüleri elde ettik. Hemşehrilerimiz de yoğun ilgi gösteriyorlar. Konya’mızın güzelliğine güzellik katmış olduk. Lavanta ürünleri hem kozmetik alanında hem de temizlik alanında yoğun kullanılan ürünler. Katma değeri yüksek... Aynı zamanda susuzluğa dayanıklı bir ürün. Hem çiftçilerimize örnek olsun onlara bir bu ürünü gösterelim diye böyle bir ürünü tercih etmiş olduk hem de katma değer üretmek için böyle bir ürünü tercih ettik. Aynı zamanda turizme de katkısı var. Konya turizmine şu anda ciddi anlamda katkısı var. Konya dışından ve hatta az önce karşılaştık. Yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Burayı görmeye geliyorlar. Hakikaten görseli büyüleyici bir alan oluştu. Ben Konya’nın Karatay ilçesine herkesi davet ediyorum” dedi.

“Burada ürettiğimiz lavantalar tamamen yerli lavanta ürünlerimizden üretiyoruz”

Karatay ilçesindeki lavanta bahçesinin geçen yıl 75 bin üzerinde turist aldığını aktaran Başkan Kılca, “Şu anda bu rakamın 100 bini geçtiğini düşünüyorum. Ben henüz son rakamları arkadaşlarımızdan almadım ama gördüğünüz gibi yoğun bir ziyaretçi akını var. Görsel manzara bir lavanta katma değeri yüksek bir ürün. Hem kozmetikte hem temizlik ürünlerinde sıkça kullanılıyor. Biz de Karatay Belediyesi olarak Karatay lavantası markası adı altında birçok ürün üretiyoruz. Burada lavanta gazozu, lavanta dondurması, reçelimiz, kozmetik ürünlerimiz, sabunumuzdan, krem ürünlerine vesaire bunları da halkımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Aynı zamanda burada ürettiğimiz lavantalar tamamen yerli lavanta ürünlerimizden üretiyoruz” diye konuştu.