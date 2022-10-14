Karasu Limanı 8.1 milyar euroluk ticaret hacmi oluşturdu

IC Karasu Limanı, 2017 yılında açıldığı günden bu yana oluşturduğu ticaret hacmi ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Karadeniz’in en yeni ticaret merkezi olan IC Karasu Limanı’na yanaşan gemilerin sayısı bin 755’e ulaşırken, toplam ticaret hacmi de 8.1 milyar euro oldu.

Türkiye’nin Karadeniz’e açılan en yeni limanı olan IC Karasu Limanı, Türkiye’nin ekonomik büyümesine olan katkısını, her geçen gün artırıyor. Bu çerçevede IC Karasu Limanı açılışından bugüne kadar limana yanaşan bin 755 adet gemi ile bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olurken, 8.1 milyar euroluk da bir ticaret hacmi oluşturdu. Hizmet sunduğu geniş hinterland, sahip olduğu yüksek kapasite ve dünyanın en modern altyapı ve standartları ile sunduğu çok modlu taşıma avantajlarıyla Karadeniz’den dünyaya açılan en modern liman konumunda olan IC Karasu Limanı, yıllık 1 milyon ton genel kargo / dökme yük ve 110 bin adet Ro-Ro ve 50 bin TEU konteyner yük kapasitesine sahip.

IC Karasu Limanı’nın Türkiye’nin Karadeniz’e açılan en önemli ticaret kapılarından biri olduğunu belirten IC Karasu Liman Müdürü Gökçen Erdem, “Pandemi sırasında ve sonrasında dünyada yaşanan lojistik ve tedarik zinciri ile ilgili darboğazların da net bir şekilde gösterdiği gibi, modern limanlar ülkelerin dış dünya ile bağlantılarında son derece önemli bir konuma sahip. Ocak 2017’de ilk geminin ziyareti ile faaliyete başlayan ve hizmetlerini kesintisiz ve sürekli büyüterek geliştiren IC Karasu Limanı, Türkiye’nin Karadeniz’e açılan en önemli ticaret kapılarından biri olarak ülkemiz için çok önemli hizmetler sunuyor” dedi.

“IC Karasu bölgeye binlerce istihdam sağlıyor”

IC Karasu Limanı’nın ana iş kolu ve ilgili yan sektörlerle birlikte sunduğu doğrudan ve dolaylı hizmetlerle on binlerce insana nitelikli istihdam sağladığını belirten Erdem, “IC Karasu Limanı, sunduğu üstün standartlardaki hizmetler ilgili endüstrilerle ve ilgili iş kollarının ürettiği değer ile birlikte düşünülürse, bugün ve gelecekte çok büyük bir potansiyele sahip güçlü bir ticaret ekosisteminin tam merkezinde yer alıyor. IC Karasu Limanı, ülkemizin her geçen yıl yükselen ticaret ve üretim kapasitesinin gerektirdiği modern altyapılı ve yüksek kapasiteli bir limana olan ihtiyacı da başarı ile karşılıyor. IC Karasu Limanı sahip olduğu avantajlı konumla Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’u önemli bir kara ve deniz trafiği yükünden de kurtarıyor. Tarım ürünlerinin hedef pazarlara zaman kaybedilmeden hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak hem çevrenin korunmasına hem tarımsal verimliliğe hem de ihracata önemli katkılar sağlıyor” diye konuştu.

Erdem, tarımdan tüm sanayi kollarına, Türkiye ekonomisine hemen her alanda çok yönlü katkılar sağlayan IC Karasu Limanı’nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin ekonomik gelişimine güç vermeye devam edeceğini belirtti.