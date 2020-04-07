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KARANTİNA GÜNLERİNDE TEMASSIZ ÖDEMELER ÜÇ KATINA ÇIKTI

Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, mart ayında Türkiye'de kartlı ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi ise yüzde 14 geriledi. Temassız ödeme adedinin geçen yıla göre yaklaşık 3 katına çıktığı söz konusu dönemde 2,5 milyon adet temassız özellikli kart da ilk kez kullanıldı.

KARANTİNA GÜNLERİNDE TEMASSIZ ÖDEMELER ÜÇ KATINA ÇIKTI

Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, mart ayında Türkiye'de kartlı ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi ise yüzde 14 geriledi. Temassız ödeme adedinin geçen yıla göre yaklaşık 3 katına çıktığı söz konusu dönemde 2,5 milyon adet temassız özellikli kart da ilk kez kullanıldı.

07 Nisan 2020 Salı 15:30
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KARANTİNA GÜNLERİNDE TEMASSIZ ÖDEMELER ÜÇ KATINA ÇIKTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mart 2020 kartlı ödeme verilerini açıkladı. BKM verilerine göre mart sonu itibarıyla toplam kart adedi yıllık %9 artarak 239 milyona ulaştı. Kartlı ödeme işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi ise geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Aynı dönemde, kartlı ödeme tutarı önceki yıla kıyasla yüzde 9 artış gösterdi ve toplam 85,5 milyar TL'ye ulaştı. Nakit çekim tutarı ise, yüzde 8 ile bir önceki aya göre daha sınırlı artarak 81,6 milyar TL oldu.


 
Market-gıda ödemeleri arttı
Mart ayında kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre en fazla arttığı üç sektör market-gıda, elektronik eşya ve sağlık-kozmetik oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre market-gıda sektöründe yüzde 44, elektronik eşya ve sağlık-kozmetikte ise yüzde 16 oranında artış gerçekleşti. Yaşanan salgınla beraber alınan tedbirlerin de etkisiyle havayolları ve konaklama sektörlerinde yüzde 42, seyahat acentelerinde ise yüzde 33 oranında daralma gözlemlendi.
 
Temassız ödeme adedi geçen yıla kıyasla yaklaşık 3 katına çıktı
Olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde hızlı, kolay ve hijyenik olan temassız kartlarla yapılan ödeme adedi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 katına çıktı ve 85,8 milyona ulaştı. 18 Mart itibarıyla temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 250 liraya yükseltilmesi ile birlikte daha fazla ödemede temassız ödeme teknolojisi kullanılabilir oldu. Mart ayında her 5 mağaza içi ödemeden 1'i temassız yapılırken; 2,5 milyon farklı kart ilk kez temassız ödemelerde kullanıldı. Temassız ödemeler özellikle sosyal izolasyon sürecinin başladığı mart ayının ikinci haftasında zirve yaparken, en fazla temassız ödeme yapılan sektörler market, restoran ve sağlık/kozmetik oldu.
 


3 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı
Mart ayında her 5 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten yapılırken, 3 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı. İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 16,5 milyar TL'ye ulaştı.
 
İnternetten kartlı ödeme tutarında en fazla artış görülen sektörlerin başında ise market-gıda geldi. Market-gıda sektöründe internetten yapılan ödemeler geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 katına çıktı ve 1,7 milyar TL oldu.
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