Karaman’da kuru fasulye hasadı başladı

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, fasulye üreticisinin bu yıl için fiyat ve rekolteden memnun olduğunu söyledi.

Fasulye hasadı yapılan tarlalarda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, 5 yıl öncesine kadar Türkiye’de Konya’dan sonra ikinci en çok fasulye üretiminin Karaman’da yapıldığını belirterek, “Üreticiler önceki yıllarda fiyatların çok düşük olmasından dolayı fasulye ekiminden uzaklaşmıştı. Son yıllarda ise üreticimiz alternatif ürün olarak mısır ekimini tercih etmesiyle birlikte geçmiş yıllarda ekilen fasulye artık çiftçi tarafından ekilmez hale geldi. Çünkü fasulyenin yetiştiriciliği çok eziyetlidir. Fasulyenin işçiliği ve emeği çoktur. Birde para kazandırmayınca çiftçimiz üretimden zamanla uzaklaştı” dedi.

“Gıdaya olan talep, fasulye üretimini arttırdı”

Bu yıl pandemi nedeniyle gıdaya olan talepten dolayı bölgemizde yaklaşık 41 bin dekar alanda fasulye ekiminin yapıldığını kaydeden Bayram, “Bu ekim sonrası 15 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Bugün itibarıyla kuru fasulyenin hasadı başladı ve üretici memnun. Fasulye şuan kilosu 8 ila 8.5 liradan alıcı buluyor. Buna devlet desteği de eklenince fiyat 9.5 lira oluyor. Bu yıl Karamanlı üreticilerimizin ürettiği ürünler gayet güzel ve kalitelidir. Bu nedenle çiftçimiz gayet memnundur” diye konuştu.

Bu yıl Türkiye’de fasulye sıkıntısı yaşanmayacağını tahmin ettiğini de söyleyen Bayram, "Bu yıl pandemi sürecinden dolayı farklı bir yıl yaşıyoruz. Ülkemiz de üretilen ürün çok hızlı bir şekilde piyasadan toplanıyor. Bunu hububatta yaşadık. Önümüzde ki günlerde de fasulyede de yaşayabiliriz. Çok büyük talepler var. Karaborsacılardan dolayı bir sıkıntı yaşanabilir” dedi.