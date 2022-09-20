Karaman’da dalları elma bastı

Türkiye’nin elma deposu şehirlerinden birisi olan Karaman’da, bu yıl üretimde yüksek rekolte beklenirken, dalları adeta elma bastı. 1.5 metre boyundaki ağaçlarda neredeyse 20 kilonun üzerinde elma var.

12 milyonun üzerindeki ağaç sayısı ile Türkiye’de birinci durumda olan Karaman, yılda ürettiği 500 bin ton elma ile de ikinci sırada yer alıyor. 6 bin dekarlık Avrupa’nın en büyük tek parçalık elma bahçesi de yine Karaman’da bulunuyor. Karaman genelinde ise yaklaşık 209 bin dekarlık alanda elma üretimi gerçekleşiyor.

“Dalları elma bastı”

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Türkçe ve elmanın başkenti Karaman’da elma hasadının başladığını söyledi. Bayram, bu yıl elmada yüksek rekolte beklediklerini belirterek, “Geçtiğimiz yıl 500 bin tonun üzerinde bir elma üretimimiz olmuştu. Bu yıl ise bu rakamın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Şuanda erkenci çeşit elma olan Gala ile hasadımız başladı ve Kasım ayına kadar da devam edecek" dedi.

Bu yıl elma sektörü için güzel ve bereketli bir yıl olduğunu da kaydeden Bayram, “Bir şarkı vardı, dalları bastı kiraz, şimdi biz de diyoruz ki dalları bastı elma. Ağaçlarımızın dalları elmayla dolu” diye konuştu.