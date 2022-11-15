Karaman Ovasında yemlik mısır hasadı başladı

Karaman Ovasında 400 bin dekarlık alanda yemlik mısır hasadı 20 gün gecikmeyle başladı.

Karamanlı çiftçilerin en çok ekimini yaptığı ürünlerin başına gelen yemlik mısırda hasat başlarken, bu yıl 400 bin dekar alanda mısır ekiminin yapıldığı bildirildi. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, hasadı başlayan mısır tarlalarında incelemelerde bulunarak çiftçilerle görüştü. Bayram, kendilerinde bulunan ÇKS kayıtlarına göre, Karaman merkez ve 2 ilçesinde yaklaşık 400 bin dekar alanda mısır ekiminin yapıldığını belirterek, “Karaman’ın bazı bölgelerinde mısırda ciddi anlamda rekolte artışının olduğunu görüyoruz. Dekardan bin 500 ila bin 750 kilo arasında ürün alan çiftçilerimiz var. Suyu bol olan ve su sıkıntısı çekmeyen bölgelerde rekolte daha da yüksek. Bu yıl bereketli geçen kış mevsiminden sonra Mayın ve Hazin aylarındaki yağışlardan dolayı ister istemez bölgemizde mısır hasadının başlamasında 15-20 günlük bir gecikme oldu. Bunun sebebi de mısırdaki nem oranının düşmemesinden dolayı üreticimizin hasat yapması gecikti. Geçtiğimiz günlerde TMO, nem oranı ve fiyatla ilgili bir açıklama yaptı. Piyasaya göre açıklanan 5 bin 750 lira aslında uygun bir fiyat, ama bizim bölgemizde 14 nemi yakalamak oldukça zor. TMO’nun vermiş olduğu bu nem oranını yakalayan çiftçi sayısı çok az. Dolayısıyla bu fiyata ürününü satan üreticide az sayıdadır. Nemden dolayı üreticimiz sıkıntı yaşamaktadır. Karaman ovasında yemlik mısır hasadı Aralık ayının başına kadar devam edecektir” dedi.

Mısır hasadına başlayan çiftçi Ahmet Koç ise fiyatların düşük olmasına rağmen rekolteden memnun olduklarını söyledi.