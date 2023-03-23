Karaman OSB’si depremzede işçilere kucak açtı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde 300’e yakın depremzede vatandaşın işçi olarak çalıştığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından evsiz ve işsiz kalan vatandaşlar yurt genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Bu çerçevede Karaman’a gelen yaklaşık 20 bine yakın depremzede aileden 11 bini yurtlara yerleştirilirken, gerisi de kiraladıkları evlere yerleşti.

“Karaman OSB’de 300’e yakın depremzede işçi çalışıyor”

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Türkiye’yi yasa boğan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Yaşanan büyük depremden sonra Karaman’a ciddi anlamda depremzede vatandaşın geldiğini belirten Alkan, Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptığımız görüşmeler ve araştırmalarda organize sanayimiz ile diğer işletmelerimizde 300’e yakın depremzede vatandaşımızın istihdam edildiğini öğrendik“ dedi.

Depremin yıktığı illerdeki sanayi odalarıyla görüştüklerini de ifade eden Alkan, “Oradaki sanayi kuruluşlarında çok büyük sıkıntılar yok. Onlar da şu anda üretimlerine devam ettiklerini ve edebileceklerini ifade ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda oralarda kalıcı konutların yapılması hızlanır. Şu anda geçici konteynerlerde barındırdıkları işçilerle imalatlarına devam etmek istiyorlar. O konuda bir yönelim olduğunu biliyoruz. Bu büyük felaketten ülke olarak bir ders çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Karaman beşinci deprem kuşağında”

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Karaman’ın beşinci deprem kuşağında yer aldığını kaydederek, “Karaman deprem konusunda daha sağlam bir zemin üzerinde bulunmasından dolayı şu anda hem iş dünyasında hem halk arasında çok konuşulan bir ilimizdir. Belki uzun vadeli bir planlamayla burada hem sosyal hayatın kurulabileceği hem de, sanayi kuruluşlarının gelebileceği küçük bir şehirler kurulabilir. Bu konuda da tabi ki zeminin ve alt yapının oluşturulması lazım. Zannediyorum ileriki yıllarda bu gündemimizde olacak. Bu tür felaketlerde en az etkilenecek şekilde sanayimizin de ticaretimizin de ekonomimizin de en az etkilenecek şekilde atılma ve girişimler yapılması gerekiyor. Şu anda ilimizde ikinci organize bölgesinin kurulum aşamasındayız. Jeolojik etüt imar planı çalışmaları tamamlandı. Bakanlığımıza gönderdik. Hali hazırda yüzün üzerinde parselden oluşan bir organize sanayi bölgesi kurulmak üzere bakanlığımızın onayı gelir gelmez hemen parselasyon çalışmaları tamamlanıp tahsise hazır hale gelecek. Altyapıyla ilgili de ekonomik anlamda destek müracaatlarımızı da yaptık. Kredi müracaatlarımızı da yaptık. İnşallah en kısa sürede bunu da hayata geçirebiliriz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla ciddi bir rağbet var. Çok kısa sürede bu tahsislerin gerçekleşeceği ve arsa biteceği yeni genişleme alanına ihtiyaç olacağımızı şimdiden öngörebiliyoruz“ diye konuştu.