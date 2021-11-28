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Karagül diyarında hasat zamanı

Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül, yeşilgül ile birlikte açmaya başladı.

Ekonomi 28.11.2021, 10:03
Karagül diyarında hasat zamanı

Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül, yeşilgül ile birlikte açmaya başladı.

Birecik Barajı’nın suları altında kalan ve 2013 yılında Cittaslow "sakin şehir" ağına dahil olan Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor. Dünyada sadece Halfeti’de doğal olarak yetişen karagülle aynı bölgede yetiştirilmeye başlanan yeşilgül de ilgi odağı haline geldi. Tamamen doğal olarak yetişen yeşilgül, rengi dışında aynı bölgede yetişen karagül ile birçok yönden benzerlik gösteriyor. Karagül ile aynı dönemde tomurcuk açan ve büyüyen yeşilgül, evlerde ve belediye tarafından kurulan seralarda yetiştiriliyor. Halfeti’yi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği karagül ile birlikte yeşilgül de turizm ekonomisine katkı sunuyor. Karagül kurutulduktan sonra kolonya, parfüm, lokum, çikolata, reçel, çay ve gülsuyu olarak elde ediliyor.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak “Saklı cennet Halfeti, hem Şanlıurfa’nın hem bölgenin ve Türkiye’nin turizm destinasyonlarından biri diyebiliriz. Tabi Halfeti deyince akla gelen en önemli sembollerden bir de karagüldür. Karagül dünyada endemik olarak Halfeti’de yetişiyor. Karagülün özeliği Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim aylarında siyah olarak açması ve sadece eski Halfeti’de açmasıdır. Bu gülü buradan alıp başka yere götürdüğünüzde kedini daha kadifemsi, kırmızıya yakın kendini gösteriyor. Halfeti’de yılda 4 ay boyunca içinde bulunduğumuz Halfeti Belediyesine ait serada yetiştiriliyor. Karagül eski Halfeti’de bu serada ve vatandaşlarımızın özel bahçelerinde de kendisini bize gösteriyor. Burada kurutulup paketlenerek, tek tek satılması ciddi anlamda burada hem yerel esnafımızın, hem de belediyemizin bir ekonomik kaynağı oluyor. Tabi bunun sadece paketlenip satılması değil, karagülün kolonyası, gül suyunun oluşturması, çikolatası ve çay yapılmasına kadar birçok ürün oluşturularak bir katma değer oluşturmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yılda karagülün coğrafi işaretini aldık ve karagülün tescili yapıldı. Tescilinin yapılmasıyla karagülün ticaretiyle uğraşan esnafımızın da bu ciddi anlamda bir katma değer olarak yansıdı. Yeşil gülde aynı şekilde endemik ve sadece eski Halfeti’de yetişiyor. Bununla alakalı olarak çalışmalarımız var. Coğrafi işareti almayla alakalı önümüzdeki dönemde tescilini aldıktan sonra yeşil güllerin de ekim alanlarını çoğaltıp, onu da buraya gelen turistlerimize sunacağız” dedi.

Halfeti’deki karagül serasını arkadaşlarıyla birlikte ziyaret eden Sevgi Çalışkan, “Karagülü televizyonlarda falan görmüştüm ilk defa böyle canlı canlı görmek kısmet oldu. Çok güzel bir ortam, güllerin kokusu harika her şey güzel görünüyor” ifadelerini kullandı.

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