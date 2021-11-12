Karaderili'den Yalova'ya ikinci yatırım

İSTANBUL (AA) - Yalova’da termal turizm sektöründe faaliyet gösteren Terma City yatırımlarıyla dikkati çekiyor. Karaderili Şirketler Grubu, ilk yatırımın başarısıyla ikinci dev yatırımına hız verdi.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Terma Garden ismiyle hizmet verecek olan yeni yatırım 40 milyon dolara mal olacak.



Terma City’ye gelen yoğun taleple 300 dönümlük ormanın yanındaki Terma Garden projesine başlayan grup, bu yatırımla termal turizmindeki iddiasını taçlandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas Yalova’da Terma City’nin yanındaki araziye yapılacak olan 40 milyon dolarlık yeni yatırıma başladıklarını kaydetti.

Talas, yeni otelleri Terma Garden ile birlikte istihdam oranını yüzde 40 artıracaklarını belirterek, “Yeni projeyle Yalova’ya yapılan yatırım miktarı 180 milyon dolardan 220 milyon dolara çıkacak." ifadelerini kullandı.

6 ay önce başlanan Terma Garden otel inşaatının 2022 son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.











