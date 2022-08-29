Karadenizli balıkçıların 1 Eylül hazırlığı

Denizlerde av sezonunun açılmasına 3 gün kala balıkçılar son hazırlıklarını sürdürüyor. Kimileri gemi tamiri yaparken kimileri ise ağ bakımlarını tamamlıyor.

1 Eylül av yasağının kalkması çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarısında törenle kutlanarak balıkçılar ‘Vira Bismillah’ deyip denize açılacak. Yasağın kalkmasına 3 gün kala Karadenizli balıkçılar hazırlıklarını tamamlamak için limanda yoğun şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Kimi tayfa gemi tamiri yaparken kimi tayfa ise ağ bakımlarını tamamlıyor.

Sinop Demirciköy Limanı’na Samsun’dan gelen Ahmet keskin, her yıl periyodik bakımların yapıldığını belirterek, “Son hazırlıklara yaklaştık. Nasip olursa bu akşam kızaktan denize indireceğiz teknemizi. Son iki üç gün var, ağ, boya gibi genel hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah bütün arkadaşlara bol bereketli sezon diliyorum” dedi.

“Palamuttan sonra hamsi görünmüyor”

Önceki sezonda palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar bu sezonda bol olacağını ön görüyor. Bu sezon tutulması beklenen balıkları sıralayan Şükrü Şen, “Bu sene hamsi hiç görünmüyor, olacağı da meçhul. Lüfer, çinekop görünüyor, en fazla palamut görünüyor ama hamsi görünmüyor” dedi.

Balıkçıların emeklilik talebi

Balıkçılık sektöründe çalışanların sigortasının normal meslek grubunda bulunduğundan yakınan balıkçılar, düzenlemeyle ağır işçilik sınıfında geçmesini istiyor. Balıkçı Şükrü Şen, “En azından biz icabında 2-3 ay evimize gidemiyoruz açık denizlere çıkıyoruz. Zor bir yaşam şartlarımız var, onun için yıpranmayla balıkçılık yapanların da 10-15 yılda emekli olması lazım” ifadelerini kullandı.