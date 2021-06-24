Karadeniz’in sebze üssü Amasya’da domates hasadı başladı

Karadeniz Bölgesi’nin sebze üssü Amasya’da kızaran domateslerin hasadı başladı. Çeşidine göre kilosu 2,5 ile 3,5 TL arasındaki fiyatlarla tarlada alıcı bulan domates hasadının ilk günlerinde üreticisinin yüzünü güldürdü.

Yeşilırmak’ın kıyısındaki verimli arazisinin tamamına yakını örtü altı seralarla kaplı olan Aksalur köyünde üreticiler sabahın ilk ışıklarından itibaren seraların yolunu tutup gün boyunca domates topluyor. Köy muhtarı Ahmet Şilli, Mart ayında toprakla buluşturdukları günden bu yana büyük emeklerle yetiştirdikleri domatesin çeşidine göre 2,5 ile 3,5 TL arasındaki fiyatlarla alıcı bulduğunu belirtti. Fiyat istikrarının aynı şekilde sürmesinin en büyük beklentileri olduğunu söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanına gönderdikleri ürünlerinin kalitesi ve lezzetine güvenen Ahmet Şilli, “Doğradığınızda kokusu yaklaşık 10 metreden hissedilmiyorsa o domates Amasya domatesi değildir. Domateslerimizden memnun olmayan çıkarsa gelsin, beni bulsun” dedi.

Kentteki seralarda üretilen ürünlerin başında gelen lezzetli domateslerin çiçeklerinin döllenmesinde bombus arıları kullanılıyor. Şilli, en büyük yardımcıları olarak gördükleri bu arıların sebzelerinin hormon kullanılmadan döllenmesini sağlayarak verimi artırıp daha sağlıklı ürün elde edilmesine katkı verdiklerini vurguladı.

Yöredeki köylerde yaz boyunca sebze hasadında üreticilerin yanı sıra Güneydoğu kentlerinden gelen mevsimlik tarım işçileri de istihdam ediliyor.