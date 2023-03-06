Karadeniz’in en büyüğü: Günde 3 bin metrekare parke ve 500 beton boru üretiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından temel malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Karadeniz Bölgesi’nin ilk Kilit Parke Bordür ve Beton Boru Tesisinde günlük 3 bin metrekare kilit parke ve 500 adet beton boru üretiliyor. Üretilen ürünler alt yapı çalışmalarında, bulvarlarda, meydan ve çevre düzenlemelerinde kullanılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümden ulaşıma, eğitimden sağlığa, akıllı şehir uygulamalarından doğa dostu yeni teknolojilerin kullanımına kadar çok sayıda projeyi hayata geçiriyor. Bu çerçevede yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, temel malzeme ihtiyacını da kendi kurduğu Kilit Parke Bordür ve Beton Boru Tesisinden karşılıyor. Tekkeköy ilçesinde hizmet veren fabrikada, günlük 3 bin metrekare renkli, normal ve dekoratif taş ürünü ile 500 beton boru üretme kapasitesine sahip ünitelerde, kilit parke taşı, bordür, 1,5 ve 2 metre boyunda boru, aşlık taşı, şev taşı ve benzeri malzemeler üretiliyor.

El değmeden üretim

Tesisin el değmeden üretim yapılabilmesi için teknolojinin son ürünü tam otomatik makinelerle donatıldığını ve robotik sistemle çalıştığını söyleyen Fabrikanın Üretim Müdürü Mehmet Can Us, "Ham maddemiz olan taşları kendi ocaklarımızdan çıkarıp beton üretim tesislerimizde karıştırıyoruz. Hazırlanan kuru betonlar, mikserlerle taşınarak fabrikamızdaki pres makinelerimize geliyor. Burada da baskılarını yaparak bordür ve kilit parke taşı haline getiriyoruz. İhtiyaç dahilinde tasarım ürünleri de yapıyoruz. Sadece bordür değil beton boru da üretiyoruz" dedi.

Büyükşehir üretiyor yatırımlar hızlanıyor

Üretimin aralıksız devam ettiği tesiste ürünlerin paketlenerek depolama sahasında istiflendiğini buradan da forkliftlerle belediyeye ait kamyonlara yüklenerek fen işleri ve SASKİ ekiplerine sevk edildiğini anlatan Us, "Onun dışında daha yeni Kahramanmaraş’ta afetzede vatandaşlarımız için oluşturulan konteyner kente de parke taşı gönderdik. Kendi bünyemizde üretim yaptığımız için yatırımlar da daha hızlı hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in çizdiği vizyon doğrultusunda üreten Büyükşehir Belediyesi olarak gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Samsun için üreteceğiz”

Bu tesisle önemli miktarda tasarruf sağladıklarına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Kurumsal gücümüz ve potansiyellerimize inanarak, her alandaki hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Halkımızın bir kuruşunun dahi boşa harcanmasına müsaade etmeden ‘Samsun için üreteceğiz’ sloganıyla çıktığımız yolda başarıyla yürüyoruz. Çalışmalarımızı yaparken şehrimiz için en karlı ve kazançlı olanı tercih ediyoruz. Temel malzeme ihtiyacımızı kendimiz üretiyoruz. Bu manada beton santrallerimiz, bordür ve kilit parke ile beton boru fabrikalarımız bir başarı örneğidir. Artık beton malzeme ihtiyacımızı bu tesislerde kendimiz üretiyoruz. Alt yapıda, yollarda, kaldırımlarda, bulvar, sokak ve meydanlarda ürettiğimiz ürünleri kullanıyoruz” şeklinde konuştu.