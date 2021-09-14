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Karadeniz’de palamut ve hamsi bolluğu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denize açılan gırgır balıkçıları, kasalarca palamutla balıkçı barınaklarına geri döndü.

Ekonomi 14.09.2021, 16:05
Karadeniz’de palamut ve hamsi bolluğu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denize açılan gırgır balıkçıları, kasalarca palamutla balıkçı barınaklarına geri döndü.

Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı. Karadeniz’den gelen gırgırlar Akçakoca balıkçı barınağı ve çevresine kamp kurdu. Tüm hazırlıklarını tamamlayarak Karadeniz’de avlanmaya çıkan balıkçılardan bazları kasalar dolusu palamutla balıkçı barınağına döndü. Kamyonlara yüklenen palamutlar sofraları süslemek için Anadolu’ya sevk edildi. 3 gündür balık avlamaya başladıklarını ifade eden Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, özellikle hamsi balığında bolluk yaşanacağını söyledi. Havaların soğumasıyla birlikte balık avlanmasının bollaşacağını ifade eden Karakaş, "Palamut o kadar çok olmayacak ancak hamsi bol olacak gibi görünüyor" dedi.

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