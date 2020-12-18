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Karadeniz’de Kötek bereketi
Karadeniz zaman zaman kısır av verse de bazı zamanlarda cömertleşiyor. Bugünlerde özellikle Hopa açıklarında avlanan her biri yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki Kötek balıkları tezgâhlarda alıcılarını bekliyor. Bu sıralar seyrek de olsa görülen Kötek balıkları balıkçıların yüzünü güldürürken fiyat olarak ise oldukça pahalı.
Ekonomi 18.12.2020, 15:09
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Karadeniz zaman zaman kısır av verse de bazı zamanlarda cömertleşiyor. Bugünlerde özellikle Hopa açıklarında avlanan her biri yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki Kötek balıkları tezgâhlarda alıcılarını bekliyor. Bu sıralar seyrek de olsa görülen Kötek balıkları balıkçıların yüzünü güldürürken fiyat olarak ise oldukça pahalı.Trabzon Balık Hali’ndeki tezgahta yerine alan Kötek Balığının kilosu 100 TL’den satılırken ağırlığı da 10 kilogramı buluyor. Uzun yıllar balık satışı yapan Temel Özdemir, Kötek balığını genelde iş adamlarının tercih ettiğini belirterek bu balığın bu sıralar Karadeniz’de pek az görüldüğünü söyledi. Özdemir, ”Kötek Balığı bu sıralar pek görülmüyor. Üç beş sene önce daha çoktu. Bu balığı genelde iş adamları, iş yemekleri için alıyorlar. Tanesi bin TL civarında. Genelde Hopa taraflarında Rus sınırına doğru avlanıyor. Bize 4-5 tane geldi. Kilosu 100 TL Bir tanesi yaklaşık 10 kilogram geliyor” dedi.
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