Karadeniz’de hamsi bolluğu: Tekneler binlerce kasayla döndü

Karadeniz’e balık avlamak için açılan balıkçılar, Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan limana kasalar dolusu hamsi ile döndü.

Geçen yıl sınırlı miktarda avlanan hamside bu yıl bolluk yaşanıyor. Palamut bolluğu ile başlayan avlanma sezonunda, son 1 haftadır, ağar hamsiyle dolmaya başladı. Birçok balıkçı, hamsi bolluğunun yaşandığı Kastamonu’nun Cide ve İnebolu açıklarında Karadeniz’e ağlarını attı. Balık tekneleri, Cide ilçesinde bulunan limanlara binlerce kasa dolusu hamsi ile döndü. Limanda indirilen hamsi dolu kasalar, kamyonlara yüklendi. Vatandaşlar ise indirimi hamsi alabilmek için imanda kuyruk oluşturdu.

“Daha çok hamsi bolluğu olacağını düşünüyoruz”

Trabzon’dan denize açıldıklarını ve Kastamonu’nun Cide ilçesinde limana çıktıklarını söyleyen balıkçı Muhammed Şahin, “Trabzon’dan bu bölgeye geldik. Birkaç gündür burada ağ atıyoruz. Karadeniz’de güzel ve iri hamsi var. Daha önceki yıllara göre biraz geç kalmış bir sezon oldu ama şükürler olsun şu anda çok iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder” dedi.

Her teknenin yaklaşık 20-30 ton civarında balık tuttuğunu belirten Şahin, “Köpüğe koyduğumuz zaman sadece bir tekneden bin ya da bin 500 civarında köpükte balık çıkıyor. Karadeniz’de güzel hamsi var. Palamuttan sonra 20 gün falan hamsi olmadı, balık tutamadık. Daha sonra Kastamonu’da açıklarında balık avcılığı başladı. Tekneler balık tutmaya başladı. Bizlerde Trabzon’dan teknelerimizle birlikte geldik ve burada balık tutmaya devam ediyoruz. İyi durumdayız, inşallah daha da iyi olacak. Önümüzde fırtına var, ondan sonra daha çok hamsi bolluğu olacağını düşünüyoruz” dedi.

Bu yıl ki beklentilerinin henüz karşılanmadığını ifade eden Şahin, “Ama halen umutluyuz. Çünkü mevsimler yön değiştirdi. Bu zamanlarda biliyorsunuz soğuk olurdu ama yılbaşı geldi halen hava sıcak, soğumadı. Havalar soğuyacak, üzerine kar yağacak ki biraz daha balığın bollaşacağını düşünüyoruz. Biraz geç olacak ama iyi olacak inşallah, ümitliyiz. Palamut, bu yıl beklentilerimizi karşıladı fakat hamsinin de geç olsa da karşılayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.