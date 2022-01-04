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Karadeniz’de en ucuz balığın kilosu 10, en pahalı balığın kilosu 250 TL

Karadeniz’in balık ambarı olarak dikkat çeken Samsun’da tezgahların en ucuz balığı 10 TL ile istavrit olurken, en pahalı balık ise kilosu 250 TL olan kalkan oldu.

Ekonomi 04.01.2022, 16:25
Karadeniz’de en ucuz balığın kilosu 10, en pahalı balığın kilosu 250 TL

Karadeniz’in balık ambarı olarak dikkat çeken Samsun’da tezgahların en ucuz balığı 10 TL ile istavrit olurken, en pahalı balık ise kilosu 250 TL olan kalkan oldu.

Türkiye’nin birçok iline balık tedarik eden Samsun’da balık fiyatları İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illere göre oldukça uygun. Balık tezgahlarında en ucuz balık olan istavritin kilosu 10, barbun, mezgit, kefal 15, hamsi 25, çinekop da 35 liradan satıcıya sunuluyor. Samsun’daki balık tezgahlarının en pahalı balığı olan kalkan balığının kilosu ise 250 TL’den satıcıya sunuluyor.

“Günde en az 3 adet kalkan balığı satıyoruz”

Balık severlerin balığın fiyatına değil etli olup olmadığına baktığı belirten balık satıcısı Onurcan Köse, “En ucuz balık istavrit ve kilosu 10 liradan satılıyor. En pahalı balık olan kalkanın kilosu 200-250 TL arasında değişiyor. Geçen sene kalkan boldu ve kilosu en fazla 150 TL’den satılıyordu. Bu sene ise 250 TL ortalama ile satılıyor. Bu fiyatlar kilosuna göre değişiyor. 1 kiloluk kalkan 150 TL, 2 kiloluk kalkan etlendiği için 250 TL’den satılıyor. Bu balığı alacak kişi kilosu 300 TL olsa da alıyor. Günde 4-5 kalkan balığı geliyor biz de bunun 3 tanesini satabiliyoruz” dedi.

“Vatandaşlar fiyatlar düşünce balığa ilgi göstermiyor”

Balık fiyatlarının artmasıyla ilginin de arttığını dile getiren balık satıcısı İsmet Akpınar, “Havaların soğumasıyla balık yağlandı. Şu anda vatandaşlar balığa yeteri kadar ilgi göstermiyor. Şu anda en uygun yiyecek balık. Tavuk bacağının kilosunu 30 TL’den satıyorlar ama 10 TL’ye balık var. Türkiye’de balıktan daha ucuz bir yiyecek bulmazlar. Hele ki Samsun’da balık fiyatları diğer illere göre daha ucuz. İstanbul ve İzmir gibi illerde balık fiyatları Samsun’un 2-3 katı fiyatına satılıyor. Biz de vatandaşların bu fiyatların kıymetini bilmemesine yakınıyoruz. Daha ucuz balık bekliyorlar. 10 TL’nin altında da balık satılmaz. Anlamsız bir şekilde fiyatlar yükseldikçe insanların balığa olan ilgisi artıyor. Fiyatlar düşünce de ilgi azalıyor” diye konuştu.

“Kalkan balıkları çok kemikli olduğu için memnun kalmıyoruz”

Balıkların fiyatlarının diğer şehirlere göre uygun olduğunu belirten vatandaşlar ise, “Samsun’daki balık piyasası çok ucuz. İstanbul’da 30 TL’den aşağıya balık yok. Barbun İstanbul’da 40, istavrit 40 TL. Samsun’da ise aynı balıklar 10-15 TL’ye satılıyor. Ben dün İstanbul’dan geldim, oraya göre fiyatlar gayet uygun. Diğer balıklarda fiyatlar keselere göre değişiyor. Burada herksin bütçesine göre balık var. Samsun’un, Karadeniz’e kıyısı olduğu için fiyatlar diğer illere göre daha uygun. Ayrıca diğer illerdeki balıklar lezzetli değil. Kalkanın kilo fiyatı önemli değil ama boyutu bu sene oldukça küçük. Geçen sene boyutu daha büyüktü. Bu seneki kalkan balıkları hep kemik. Alıyoruz ama fazla et olmadığı için memnun kalmıyoruz” ifadelerini kullandılar.

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