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Karadeniz’de balıkçılar kasa kasa palamutla döndü: Vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı
Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasa kasa palamutla döndü. 750 kasa dolusu palamut avlayan balıkçılar, sahildeki vatandaşlara ücretsiz balık dağıttı.
Ekonomi 28.09.2022, 13:48
Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasa kasa palamutla döndü. 750 kasa dolusu palamut avlayan balıkçılar, sahildeki vatandaşlara ücretsiz balık dağıttı.
Karadeniz’de palamut bolluğu yaşanıyor. Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, kasalar dolusu palamutla döndü. Cide ilçesinde bulunan limanda, avladıkları 750 kasa dolusu palamudu tekneden indiren balıkçılar, kamyonlarla limandan gönderdi. Limana gelen vatandaşlara da ücretsiz bir şekilde palamut dağıtıldı.
Karadeniz’de palamut bolluğunun yaşandığını söyleyen balıkçılar, av sürecinin bu şekilde devam etmesini beklediklerini söyledi.