Karadeniz’de avlanan ince hamsi, diğer balık çeşitlerini tehdit ediyor

Karadeniz’de bu sezon bol palamut avının ardından hamsi avında da belirgin artış yaşanırken özellikle son günlerde ince avlanan hamsi diğer balık türlerinin beslenmesini olumsuz etkilediğinden çeşit sirkülasyonunu azalttığı belirtildi.

Karadeniz’de balıkların çoğunun hamsilerle beslendiğini bugünlerde avlanan ince ve küçük boy hamsiler nedeniyle balık türlerinin bölgeden ayrıldığını belirten kıyı balıkçıları, bu durumun özellikle kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ettiler.

İnce avlanan hamsinin büyük tekneleri de olumsuz etkilediğini belirten kıyı balıkçılarından Osman Usta, ”Avladığımız mezgit, palamut gibi türler hamsiyi yiyor. Dolayısıyla hamsi olmadığı zaman balık çeşitlerinin çoğu gelmiyor. Hamsiyi yemeyen balık yoktur. Lüfer, palamut, mezgit her tür balık hemen hemen hamsi yer. İnce hamsi avlandığı zaman hem kıyı balıkçılarına hem de Türkiye ekonomisine zarar veriyor. İnce avlandığı zaman 1 ton, avlanmazsa 2-3 ton olur. Dolayısıyla ince 1 ton tutulan hamsi, bir sene sonra 2-3 ton olarak tutulacak. Böylece hem besin değeri hem de ekonomik değeri daha da artacak. İnce hamsinin tutulması ufak balıkçıya, hem de ülkeye zarar. Hamsi avının denetlenmesi lazım, ince avlanan hamsinin denetlenmesinde eksiklik var diye düşünüyorum. Hamsinin küçük avlanması büyük tekneler için de zarar ülke için de zarar denizler için de zarar” dedi.

Kıyı balıkçılarından İbrahim Usta, ince boy avlanan hamsilerin diğer balık türlerinin de yok olmasına neden olduğunu ifade ederek, “İnce hamsi bütün balıkların yemi, dolayısıyla avlandığında diğer balık çeşitleri de yok oluyor. Büyük tekneler çok fazla miktarda avlanma yapıyor, sınırlama yok dolayısıyla kota koyulması lazım. Genelde palamut, lüfer, mezgit, istavrit gibi balıklar hamsiyle beslenir. Hamsi olmazsa Karadeniz eksik kalır. Hamsi avı yasağını sadece Türkiye’de değil ,Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerde de olmalı. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle anlaşma yapılarak küçük boyda avlanmasının önüne geçilmesi lazım. Hamsi demek Karadeniz demek ,hamsi olmayınca Karadeniz eksik kalır. Dolayısıyla hamsi olmayınca diğer balıkların beslenmesi eksik kalır” diye konuştu.