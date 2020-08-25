banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Finlandiya Başbakanı çalışma saatlerini kısaltıyor
Finlandiya Başbakanı çalışma saatlerini kısaltıyor
Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Kalaycılık mesleğine bir darbe de pandemiden geldi
Kalaycılık mesleğine bir darbe de pandemiden geldi

KARADENİZBİRLİK’ten ayçiçeğine 3,20 lira

KARADENİZBİRLİK GENEL MÜDÜRÜ ÜNAL ERARSLAN "BİRLİĞİMİZ YÖNETİM KURULU, MEVCUT ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK ÜRETİCİ LEHİNE AZAMİ GAYRET GÖSTERDİ VE AYÇİÇEĞİ ÖN ALIM FİYATINI 3,20 LİRA OLARAK BELİRLEDİ" DEDİ.

Ekonomi 25.08.2020, 16:13
3
KARADENİZBİRLİK’ten ayçiçeğine 3,20 lira

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Birliğimiz yönetim kurulu, mevcut şartları göz önünde bulundurarak üretici lehine azami gayret gösterdi ve ayçiçeği ön alım fiyatını 3,20 lira olarak belirledi" dedi.

Genel merkezi Samsun’da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2020-2021 sezonu ’ayçiçeği alım kampanyası’nı başlattı. Kooperatif Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Yeni sezonda, yönetim kurulu olarak, ayçiçeği için 3,20 TL/Kg alım fiyatı uygulama kararı aldık. Gelişen piyasa şartlarına göre çiftçimize fiyat farkı ödemesi de yapılabilecektir" diye konuştu.

Spekülatif hareketlere karşı koruma

Konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeğinde 2020-2021 mübayaa(satın alma) dönemini, ton başına 3 bin 200 lira ’avans fiyatı’yla başlattıklarını duyurdu. Ünal Erarslan, "KARADENİZBİRLİK, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezonda da çiftçisinin alın terinin karşılığını vermek için tüm imkanlarını zorlamıştır. Kooperatifimiz ortağı binlerce çiftçimizin piyasadaki diğer alıcıların spekülatif hareketlerinden korunmaları için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz sezon 2.5 lira olan alım fiyatımızı bu sezon yüzde 28’lik bir artış ile 3.20 lira olarak belirledik" şeklinde konuştu.

Üretime ’sıcak ve kurak hava’ darbesi

12 kooperatifte alım gerçekleştireceklerini söyleyen Erarslan, "Çiftçimize ödemeleri peşin olarak yapma geleneğimizi bu sezon da sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. Bu yıl iklim şartları nedeniyle ayçiçeği üretiminde ’verim düşüklüğü’ yaşanacağını da belirten Ünal Erarslan şöyle devam etti: "Özellikle sıcak ve kurak seyreden hava durumu nedeniyle verimde önemli düşüş yaşıyor. Geçtiğimiz sezona göre yüzde 30 civarında bir verim düşüşü bekliyoruz. Dünya genelinde de olumsuz hava şartları nedeniyle rekoltede önemli düşüşler görülecektir."

“Hem çiftçimiz, hem ülkemiz kazanacak”

Açıklamasında son bölümünde Türkiye’nin yağlı tohum ihtiyacının 3’te 2’sinin yurt dışından karşılandığını hatırlatan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan,

"Üzülerek söylemek gerekir ki, ülke olarak dışarıya en fazla para harcadığımız tarım ürünlerinden birisi de yağlı tohumlar ve bağlı yan ürünlerdir. Yağlık ayçiçeği başta olmaz üzere tüm yağlı tohumların üretimi için her türlü toprak yapısı, ekim alanı ve iklime sahip olan Türkiye’mizin yurt dışına yüksek miktarlarda döviz ödüyor olması hepimizi üzmektedir. Bunun önüne geçilmesi için yapılması gereken yağlı tohum üretim potansiyelimizi artırmak ve sürdürülebilir hale getirebilmektir. Devletimizin yağlı tohum üreticilerine yönelik destekleme primlerini artırması ve diğer teşvik edici uygulamalar da hem çiftçimizi memnun edecek hem de ülkemiz kazanacaktır. Bu duygu ve düşünceler ışığında, yeni ayçiçeği alım sezonumuz ve alım fiyatımızın çiftçimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
İmsak 04:44
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:56
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25