KARADENİZBİRLİK’in ayçiçeği ön alım fiyatı 10,5 lira

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Birliğimiz ayçiçeği ön alım fiyatını 10,50 TL/Kg. olarak belirlemiştir" dedi.

Genel merkezi Samsun’da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2022 yılı yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını 10,50 TL/Kg. olarak belirlediklerini açıkladı.

Dünya fiyatları ve döviz kuru

Konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "2022 yılı ayçiçeği hasadı bölgemiz genelinde hızla devam etmekte olup, ’genel rekolte’ miktarı, ürünün verimi, dünya fiyatları, döviz kuru gibi birçok faktör bölgemiz için, ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olmaktadır. Birliğimiz yönetim kurulu mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 10,50 TL/Kg. olarak belirlemiştir. Birlik olarak hedefimiz 45 bin ton ürün mübayaa etmektir. Piyasada özellikle yurt dışı fiyatlarının daha cazip olmasına bağlı olarak sanayicinin yurt dışı alımlarına yönelmesi, buna bağlı olarak fiyatların geri gelmeye başlaması sonucu ayçiçeği üreticisinin kooperatiflere olan talebini artırmış, birliğin açıkladığı fiyat bir baz teşkil etmek üzere ön alım fiyatı olarak açıklanmış olup, değişen piyasa şartları çerçevesinde fiyat farkı verilmesi söz konusu olacaktır. Diğer yandan Birliğimiz elindeki maddi imkanlar dahilinde hazırlanacak ödeme planı çerçevesinde ödemelere başlayacaktır. Piyasa şartları çerçevesinde, Birliğimiz üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır” diye konuştu.

“Devlet destekleme primleri artırılmalı”

Türkiye’nin yağlı tohum ihtiyacının yaklaşık yarısının yurt dışından ithalat ile karşılanmakta olduğunu hatırlatan Ünal Eraarslan,

"Ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleri olmaktadır. Türkiye yağlık ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahiptir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin arttırılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Üreticimiz ve tarımımız için hayırlı olsun”

Eraarslan, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak birliğimiz, tüm kaynaklarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz ve Türk tarımı için hayırlı olmasını dileriz."