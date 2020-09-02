KARADENİZBİRLİK ayçiçeği alım fiyatını yükseltti
KONUYLA İLGİLİ BİR BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNAN KARADENİZBİRLİK GENEL MÜDÜRÜ ÜNAL ERARSLAN, "BİRLİĞİMİZ YÖNETİM KURULU, DAHA ÖNCE 3 BİN 200 LİRA OLARAK TESPİT ETTİĞİMİZ ÖN ALIM FİYATINI, GELİŞEN PİYASA ŞARTLARI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRDİ VE 3 BİN 500 LİRAYA ÇIKARTMA KARARI ALDI. BÖYLECE GEÇEN SEZON Kİ FİYATA GÖRE YÜZDE 40'LIK BİR ARTIŞ SAĞLAMIŞ OLDUK. 300 LİRALIK BU ARTIŞ, ÜRÜNÜNÜ DAHA ÖNCE TESLİM ETMİŞ ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN DE GEÇERLİDİR" DEDİ.
Genel merkezi Samsun’da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği alım sezonu başlangıcında ton başına belirlediği 3 bin 200 TL’lik ’ön alım fiyatı’nı 3 bin 500 lira yükselttiğini açıkladı.
"Geçen sezon ki fiyata yüzde 40’lık bir artış sağlamış olduk"
Konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Birliğimiz yönetim kurulu, daha önce 3 bin 200 lira olarak tespit ettiğimiz ön alım fiyatını, gelişen piyasa şartları çerçevesinde yeniden değerlendirdi ve 3 bin 500 liraya çıkartma kararı aldı. Böylece geçen sezon ki fiyata göre yüzde 40’lık bir artış sağlamış olduk. 300 liralık bu artış, ürününü daha önce teslim etmiş üreticilerimiz için de geçerlidir" dedi.
“Çiftçimizi mağdur etmeyiz”
KARADENİZBİRLİK olarak bölgedeki 12 kooperatifte alım yapmaya devam ettiklerini söyleyen Ünal Erarslan, "Birliğimiz, çiftçimizin mağdur olmaması için elinden gelen gayreti dün olduğu gibi bugün de göstermektedir. KARADENİZBİRLİK yönetimi olarak piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ortağımız olan binlerce çiftçimizin en ufak bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemleri almaya bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.
“Yağlı tohumların bölge için önemi”
Türkiye’de yağlı tohum üretiminin halen yeterli olmadığını, bu nedenle en büyük ithalat kalemlerinden birini teşkil ettiğini hatırlatan Genel Müdür Ünal Erarslan, "Yağlı tohumların değeri giderek artmaktadır. Bölgemiz için de önemli bir kalkınma aracı olan yağlı tohumların ve özellikle ayçiçeği üretiminin çiftçimizin daima yüzünü güldürmesi her zaman en büyük beklentimizdir. KARADENİZBİRLİK, bölgemizde yağlı tohum üreticilerini ve üretimini birleştiren tek tarım satış kooperatifleri üst birliği olup kooperatifçilik hizmetlerinin bölge ekonomisine olan katkısının artması için her türlü desteği vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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