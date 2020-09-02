banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

KARADENİZBİRLİK ayçiçeği alım fiyatını yükseltti

KONUYLA İLGİLİ BİR BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNAN KARADENİZBİRLİK GENEL MÜDÜRÜ ÜNAL ERARSLAN, "BİRLİĞİMİZ YÖNETİM KURULU, DAHA ÖNCE 3 BİN 200 LİRA OLARAK TESPİT ETTİĞİMİZ ÖN ALIM FİYATINI, GELİŞEN PİYASA ŞARTLARI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRDİ VE 3 BİN 500 LİRAYA ÇIKARTMA KARARI ALDI. BÖYLECE GEÇEN SEZON Kİ FİYATA GÖRE YÜZDE 40'LIK BİR ARTIŞ SAĞLAMIŞ OLDUK. 300 LİRALIK BU ARTIŞ, ÜRÜNÜNÜ DAHA ÖNCE TESLİM ETMİŞ ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN DE GEÇERLİDİR" DEDİ.

Ekonomi 02.09.2020, 13:32
3
KARADENİZBİRLİK ayçiçeği alım fiyatını yükseltti

Genel merkezi Samsun’da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği alım sezonu başlangıcında ton başına belirlediği 3 bin 200 TL’lik ’ön alım fiyatı’nı 3 bin 500 lira yükselttiğini açıkladı.

"Geçen sezon ki fiyata yüzde 40’lık bir artış sağlamış olduk"

Konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Birliğimiz yönetim kurulu, daha önce 3 bin 200 lira olarak tespit ettiğimiz ön alım fiyatını, gelişen piyasa şartları çerçevesinde yeniden değerlendirdi ve 3 bin 500 liraya çıkartma kararı aldı. Böylece geçen sezon ki fiyata göre yüzde 40’lık bir artış sağlamış olduk. 300 liralık bu artış, ürününü daha önce teslim etmiş üreticilerimiz için de geçerlidir" dedi.

“Çiftçimizi mağdur etmeyiz”

KARADENİZBİRLİK olarak bölgedeki 12 kooperatifte alım yapmaya devam ettiklerini söyleyen Ünal Erarslan, "Birliğimiz, çiftçimizin mağdur olmaması için elinden gelen gayreti dün olduğu gibi bugün de göstermektedir. KARADENİZBİRLİK yönetimi olarak piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ortağımız olan binlerce çiftçimizin en ufak bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemleri almaya bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.

“Yağlı tohumların bölge için önemi”

Türkiye’de yağlı tohum üretiminin halen yeterli olmadığını, bu nedenle en büyük ithalat kalemlerinden birini teşkil ettiğini hatırlatan Genel Müdür Ünal Erarslan, "Yağlı tohumların değeri giderek artmaktadır. Bölgemiz için de önemli bir kalkınma aracı olan yağlı tohumların ve özellikle ayçiçeği üretiminin çiftçimizin daima yüzünü güldürmesi her zaman en büyük beklentimizdir. KARADENİZBİRLİK, bölgemizde yağlı tohum üreticilerini ve üretimini birleştiren tek tarım satış kooperatifleri üst birliği olup kooperatifçilik hizmetlerinin bölge ekonomisine olan katkısının artması için her türlü desteği vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25