Karadeniz hamsisi tezgahlarda yerini almayı bekliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Karadeniz hamsisi henüz tezgahlarda yerini almadı. Balıkçı esnafı palamut ve çinekopun bol olması nedeniyle bu sene hamsinin az çıkmasını beklediklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Ekim ayının ortalarından itibaren tezgahlarda yerini almaya başlayan Karadeniz hamsisi bu yıl henüz daha yüzünü göstermedi. Karadeniz dışından gelen hamsinin kilogram fiyatı 50-70 TL arasında değişirken, bollaşması durumunda fiyatların 25 TL’ye kadar düşeceği öngörülüyor.

Karadeniz’de palamut bolluğu devam ederken toplam ağırlığı 3 kilograma kadar çıkan 3 adet palamut 100 TL’den satılıyor.

Balıkçı esnaflarından İsmail Naci Duman, palamutun bu günlerde halen bol miktarda çıktığını belirterek, çinekop ve mezgitinde bollaştığını vurguladı. Duman açıklamasında “Şu an havaların soğumasıyla birlikte tabi ki palamut eskiye göre daha da bol. Bu sene hamsinin olacağını zannetmiyorum. Olsa bile hamsiler küçük şu anda. Çıksa bile palamutun bolluğundan dolayı o da pahalı oluyor. Bir kiloya yakın balıkların 3 tanesi 100 TL’ye gidiyor. Yani tanesi 35 TL’ye falan geliyor. Hamsi şu an 50 TL ama ilerleyen günlerde de bollaşırsa 20-25 TL’ye kadar düşer. Şu anda mezgit geliyor ara ara barbun, çinekop. Çinekop’ta yeni başladı. Fiyatı yüksek ama o da ilerleyen günlerde bollaştığı zaman düşer. Şu anda çinekop 100 TL’den, mezgit 60 TL’den falan geliyor. Şu anda palamutun bolluğu çok iyi. O da zaten bu ayın 15’inden veya 20 sinden sonra artık iyice biter. Sonra peşine çinekop gelir” dedi.

“Palamut bütün et ürünlerinden daha ucuz”

Palamutun kırmızı ve beyaz et fiyatlarına göre daha ucuz olduğunu ifade eden balıkçı esnaflarından Şenol Sönmez, hamsinin ise Kasım ayında başlaması gerektiğini belirtti. Sönmez Karadeniz’de ki balık durumu ve fiyatları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Şimdi palamut balığı İğne Ada ile Sinop arasında avcılık vermekte. Tabi ki oradan buralara gelmek süratiyle tezgahlarımıza yansımakta. Fiyatlar uygun, 3 tanesini 100 TL’ye satıyoruz. Yaklaşık 3 tane balık 2,5 kilogram civarında geliyor. Yani bütün et ürünlerinden çok daha makul fiyatlarda. Tanesi 35 TL’ye geliyor. Şimdi hamsi, palamut balığının temel yiyeceğidir. Karadeniz’de pek hamsi kaldığını zannetmiyoruz. Olan hamsiyi de palamut tüketti. Hamsiler şu anda kilosu 50 TL ile 70 TL arasında değişiyor. Normalde kasım ayında hamsinin başlaması gerekiyor. Tezgahlarımızda şimdi trollerden mezgit, barbun gelmekte. Ayrıca çinekop balığı da yeniden kendini göstermeye başladı. Az da olsa onun haricinde zargan var. Zargan’ın kilosu 100 TL, iri mezgitler 100 TL, aynı zamanda ince mezgit de satıyoruz, o da 50-60 TL arasında satılıyor. Gelecekte ne olacağını pek bilemeyiz ama şöylede bir kanı var; palamut balığı yaklaşık olarak bir ayda 5 kat büyüyor. Aşırı bir şekilde beslenen bir balık, o yüzden denizdeki tüm küçük balıkları yok etmekte. Hani pek bir şey kaldığını zannetmiyoruz. Palamutçuluk bittikten sonra balıkçılığın yavaşlayacağı kanaatindeyiz.”

Tezgahlarda Marmara hamsisi satılıyor

Karadeniz hamsisinin henüz daha çıkmadığını tezgahlarda Marmara hamsisi sattıklarını belirten balıkçı esnaflarından Adem Çetin, palamut bolluğunun Kasım ayı sonuna kadar devam edeceğini ön gördüklerini vurguladı. Çetin konuşmasında şunları söyledi: “Palamut yine devam ediyor şu anda, fiyatlarda geçen günlere oranla aynı fiyatta gidiyor. Yani bu sene hamsi çok kıt. Şu anda Karadeniz Hamsisi çıkmış durumda değil. O da palamut ile çinekopun bolluğundan kaynaklanan bir durum. Dışarıdan Marmara Hamsisi geliyor. İnceliğine - iriliğine göre değişiyor. İncesinin kilosu 35 TL, irisi 70 TL arasında satılıyor. Bu sene palamut bolluğu çoktu. Her halde Kasım’ı atlatacağız gibi. Normalde Ekim’in sonlarında, Kasım’ın 10’unda falan biterdi. İri çinekopumuz var yerli, iri mezgit var, orta boy mezgitimiz var, palamut var , iri istavrit geliyor. İri çinekop kalite, 100 TL’ye satıyoruz. İnce çinekop var, yasak olduğundan dolayı tezgahımıza pek koymuyoruz. 50-60 TL arası satılıyor ama iri sarı kanat tipi 100 TL. Mezgit var, orta boy 50-60 TL arası satılıyor. İri mezgitde 80-100 TL arasında satılıyor.”